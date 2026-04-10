8 Tempat Kuliner Sate Enak dan Legend di Malang dengan Ciri Khas Bumbu Kacang dan Sambal yang Nampol

JawaPos.com – Kuliner sate di kota Malang memiliki tempat istimewa di hati para penikmat makanan dari berbagai penjuru daerah.

Berbagai warung sate hadir dengan keunikannya masing-masing, mulai dari sate daging sapi gebug hingga sate ayam khas Ponorogo.

Tidak hanya soal rasa, banyak warung sate di kota ini yang telah berdiri puluhan tahun dan tetap mempertahankan resep originalnya.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Nahwa Travel pada Jumat (10/4), berikut delapan rekomendasi kuliner sate terenak di Malang.

1. Warung Sate Gebug 1920

Warung sate legendaris ini telah berdiri sejak tahun 1920 dengan keunikan utama berupa olahan daging sapi yang digebug atau dipukul hingga empuk sebelum dibumbui rempah dan dibakar.

Bumbu dan rempah yang meresap sempurna ke dalam daging menghasilkan cita rasa khas yang memanjakan lidah, disajikan bersama nasi hangat dan bumbu kecap sedikit pedas.

Menu yang tersedia antara lain sate tanpa lemak, sate berlemak, sop, soto, dan rawon, dengan harga per tusuk sekitar Rp27.000.