13 Rekomendasi Kuliner Nasi goreng di Sidoarjo Paling Istimewa dengan Topping Melimpah

JawaPos.com – Nasi goreng adalah salah satu kuliner paling dicari di Sidoarjo, hadir dalam berbagai varian dari yang klasik Jawa hingga kreasi kekinian berisi keju, mercon, dan babat gongso.

Dari warung lesehan sederhana hingga restoran dengan menu yang beragam, nasi goreng Sidoarjo selalu punya daya tarik tersendiri bagi siapa saja yang mencicipinya.

Setiap warung punya keistimewaan tersendiri, mulai dari jenis bumbu, pilihan topping, hingga konsep penyajian yang membedakannya dari warung nasi goreng lainnya.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Cari Kuliner Indonesia pada Kamis (9/4), berikut 13 rekomendasi kuliner nasi goreng di Sidoarjo.

1. Nasi goreng 69

Restoran yang berlokasi di kawasan Transmart Sidoarjo ini menawarkan 16 jenis nasi goreng, mulai dari nasi goreng spesial, mawut, ikan asin, petai, hingga hongkong yang semuanya hadir dengan cita rasa konsisten di semua cabang.

Selain nasi goreng, tersedia pula berbagai menu masakan khas China seperti mie dan kwetiau, dengan harga yang sangat ramah di kantong.

Restoran ini sudah memiliki cabang di berbagai kota besar Indonesia termasuk Malang, Mojokerto, Gresik, Jogja, Solo, dan Mataram.