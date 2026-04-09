Mudah Bikinnya, Ini Resep Salad Udang Ayam yang Rasanya Segar, Gurih, dan Bikin Nagih

Potret salad udang ayam segar yang cocok untuk diet. (Sumber: instagram.com/@bakingrumahan)

JawaPos.com - Kalau lagi pengen makan yang segar tapi tetap mengenyangkan, Salad Udang Ayam dari @bakingrumahan ini bisa jadi pilihan yang pas banget. Perpaduan udang dan ayam bikin menu ini tinggi protein, sementara tambahan sayur dan buah memberikan sensasi segar yang ringan di mulut.



Sekilas, salad ini punya vibes seperti salad ala Asia Tenggara, mirip Thai salad atau Vietnamese salad karena menggunakan bahan seperti kecap ikan, air asam jawa, dan perasan lime.

Rasanya pun jadi kompleks: ada gurih, asem, manis, dan sedikit pedas kalau ditambah dried chili. Kombinasi ini bikin salad nggak terasa “diet banget”, tapi justru tetap enak dan nagih.



Yang bikin unik, ada tambahan jeruk bali yang memberikan sensasi juicy dan segar di setiap gigitan. Ditambah kacang yang renyah, tekstur salad ini jadi makin variatif nggak cuma lembut tapi juga crunchy.



Menu ini cocok banget buat makan siang ringan, menu diet, atau bahkan jadi hidangan pembuka saat kumpul keluarga. Praktis, sehat, tapi tetap punya rasa yang “hidup”.



Bahan-bahan

Udang (rebus, kupas)

Vermicelli / soun (rebus)

Ayam cincang (rebus)

Jamur (rebus)

Bawang bombay (rendam air panas ±1 menit, iris tipis)

Yensui (opsional, sesuai selera)

Wortel (potong korek api)

Kacang (untuk topping)

Jeruk bali (untuk topping)



Bumbu:

Kecap ikan

Air asam jawa

Perasan lime

Gula

Dried chili (opsional)



Cara Membuat

1. Siapkan Bahan Utama

Rebus udang, ayam cincang, vermicelli, dan jamur hingga matang. Tiriskan dan dinginkan.

2. Siapkan Sayuran

Potong wortel bentuk korek api, iris tipis bawang bombay lalu rendam air panas sekitar 1 menit agar tidak terlalu tajam rasanya.

3. Campur Bahan

Dalam wadah besar, masukkan udang, ayam, vermicelli, jamur, wortel, dan bawang bombay.

4. Tambahkan Bumbu

Tuang kecap ikan, air asam jawa, perasan lime, gula, dan dried chili (jika suka pedas). Aduk hingga semua bahan tercampur rata.

5. Finishing

Sajikan salad dengan topping jeruk bali dan kacang di atasnya.





Tips Biar Makin Enak

- Gunakan udang segar agar rasanya lebih manis alami

- Jangan terlalu lama merendam bawang bombay supaya tetap crunchy

- Simpan sebentar di kulkas sebelum disajikan biar makin segar



Salad ini jadi bukti kalau makanan sehat nggak harus hambar. Justru dengan kombinasi bahan yang tepat, kamu bisa dapat hidangan yang seimbang, tinggi protein, kaya serat, dan tetap lezat.



Perpaduan rasa gurih dari kecap ikan, asam dari lime dan asam jawa, serta manis dari gula dan jeruk bali benar-benar menciptakan harmoni rasa yang unik. Ditambah tekstur dari berbagai bahan, setiap suapan terasa beda dan nggak membosankan.



Cocok banget buat kamu yang lagi jaga pola makan, tapi tetap pengen makan enak. Bahkan buat yang biasanya nggak terlalu suka salad, menu ini bisa jadi “gateway” karena rasanya lebih bold dan familiar.