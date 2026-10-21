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Dimas Choirul
Rabu, 21 Oktober 2026 | 23.13 WIB

MAKA Grup Libatkan UMKM Lokal dalam Festival Karyawan

MAKA Grupkembali menyelenggarakan MAKA Fest, sebuah agenda tahunan yang menjadi ruang berkumpul bagi karyawan dari berbagai brand dan unit bisnis dalam ekosistem MAKA/(Istimewa).

 JawaPos.com - PT Makna Angan Karya Andanu (MAKA Grup), kembali menyelenggarakan MAKA Fest, sebuah agenda tahunan yang menjadi ruang berkumpul bagi karyawan dari berbagai brand dan unit bisnis dalam ekosistem MAKA.

 
Memasuki tahun ketiga penyelenggaraannya, MAKA Fest 2026 menghadirkan sekitar 1.800 karyawan dari berbagai kota di Indonesia yang berkumpul di Kebun Raya Cibinong, Bogor, untuk memperkuat koneksi lintas unit bisnis dan membangun hubungan yang lebih erat antarkaryawan.
 
Meramaikan MAKA Fest, operasional seluruh toko MAKA Grroup ditutup selama penyelenggaraan acara.  Keputusan tersebut cara sederhana bagi MAKA untuk memberi ruang bagi karyawan untuk berkumpul, saling mengenal, dan membangun hubungan yang lebih dekat di luar rutinitas pekerjaan sehari-hari.
 
Tahun ini, MAKA Fest mengusung tema "SAMA-SAMA". Tema tersebut lahir dari keyakinan bahwa kebersamaan menjadi semakin penting justru ketika keadaan tidak selalu mudah. Di tengah berbagai perubahan dan tantangan, "SAMA-SAMA" menjadi pengingat bagi MAKA untuk terus saling mendengar, saling menjaga, dan menghadapi perjalanan ke depan bersama.
 
Memasuki tahun ketiganya, MAKA Fest terus berkembang seiring pertumbuhan ekosistem MAKA. Jika pada tahun-tahun sebelumnya acara-acara lebih ke outing tahunan, sudah 3 tahun terakhir ini MAKA menghadirkan pengalaman yang semakin menyerupai sebuah festival. 
 
Rangkaian acara dimeriahkan oleh penampilan Aqi & Audrey, Kerispatih, The Adams, dan Club Dangdut Racun. Perkembangan ini menjadi bagian dari upaya MAKA untuk terus menghadirkan pengalaman yang lebih partisipatif dan bermakna bagi para karyawannya.
 
"MAKA Fest menjadi ruang untuk mempererat hubungan tersebut dan mengingatkan bahwa perjalanan bersama bukan hanya tentang merayakan pencapaian, tetapi juga tentang bagaimana kita saling menjaga dan terus belajar menjadi lebih baik," ujar Adisti Ikayanti, CEO MAKA.
 
Adisti menambahkan bahwa semangat yang sama juga tercermin dalam cara MAKA menjalankan bisnis sehari-hari. "Bagi kami, membangun perusahaan juga berarti terus membangun lingkungan di mana orang dapat tumbuh, terhubung, saling mendengar, dan merasa menjadi bagian dari perjalanan bersama. Itu adalah pekerjaan yang perlu terus kami jaga dan perbaiki seiring MAKA bertumbuh," tutup Adisti.
 
Ke depan, MAKA akan terus mengeksplorasi berbagai kemungkinan pengembangan MAKA Fest agar dapat menghadirkan pengalaman yang semakin relevan dan bermakna. Namun, apa pun bentuknya ke depan, satu hal yang akan tetap dijaga adalah semangat yang menjadi fondasinya sejak awal: terus tumbuh, belajar, dan melangkah SAMA-SAMA.
 
 

Editor: Mohamad Nur Asikin
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