Tingkatkan Daya Saing Industri Sawit, BPDP Maksimalkan Kolaborasi dengan UMKM Lokal 

Ilustrasi petani kelapa sawit. (Istimewa)
JawaPos.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) berkomitmen untuk terus menguatkan UMKM di industri kelapa sawit. Kolaborasi dengan pelaku usaha lokal dimaksimalkan untuk meningkatkan daya saing.
"Tentu kita ingin UMKM berbasis sawit bisa berkolaborasi dengan BPDP dan bersama-sama membangun UMKM Perkebunan naik kelas," kata Kepala Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan UMKM BPDP, Helmi Muhansyah, Selasa (11/8).
Upaya BPDP ini pun telah mendapat pengakuan dengan dua penghargaan bergengsi di kegiatan SIEXPO (Sawit Indonesia Expo & Conference) 2026.
BPDP dianggap memiliki kontribusi besar dalam mendukung program UMKM Sawit di wilayah Riau dan Best Hospitality.
Penghargaan diberikan oleh Menteri Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.
"Tentu kita berbangga sekali BPDP mendapatkan dua penghargaan di Siexpo 2026. Ini merupakan salah satu bentuk apresiasi dan kita akan terus bekerja keras. Kita akan terus support dan berkolaborasi demi kemajuan sawit Indonesia," imbuhnya.
Dengan meningkatkan UMKM diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen sesuai target Presiden Prabowo Subianto.
Melalui sinergi yang terus dibina dengan berbagai pihak, BPDP optimistis dapat membawa industri sawit Indonesia ke arah yang lebih inklusif, berkelanjutan dan memberikan dampak ekonomi yang positif bagi para pelaku usaha di berbagai daerah.
Sementara, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan, melalui kegiatan ini ditargetkan mampu meningkatkan tata kelola kelapa sawit. Dalam jangka panjang mempercepat hilirisasi.
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