Jangan Cuma Dinikmati Kelompok Besar, MBG Didorong Berdayakan Pelaku UMKM Lokal

JawaPos.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai perlu dikelola secara transparan agar tidak hanya menjadi pasar bagi kelompok usaha tertentu.

Pelaku usaha lokal, mulai dari petani, peternak, nelayan, koperasi, UMKM hingga pengusaha santri, didorong mendapat ruang dalam rantai pasok program tersebut.

"Penataan diperlukan supaya kesempatan tidak hanya dinikmati kelompok besar, tetapi juga terbuka bagi koperasi desa, UMKM, dan pengusaha santri yang memenuhi standar," kata Ketua DPW Himpunan Pengusaha Santri Indonesia (HIPSI) Jawa Timur, Burhanudin dalam sebuah dialog di Surabaya, dikutip Kamis (24/9).

Dia mengakui MBG telah membuka ruang ekonomi baru bagi komunitas pesantren.

Sejumlah pesantren telah terlibat dalam penyelenggaraan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sementara alumni dan pelaku usaha santri berpeluang masuk ke dalam jaringan pasok bahan pangan.

Kegiatan tersebut tidak hanya menciptakan permintaan baru, tetapi juga membuka kesempatan kerja dan menghidupkan kegiatan usaha di sekitar pesantren.

“Dampak positifnya banyak sekali. Komunitas pesantren yang mendirikan SPPG cukup banyak. Alumni juga bisa menjadi bagian dari jaringan pasok pengadaan barang. Sebagai penggerak ekonomi di masyarakat, manfaatnya luar biasa,” ujarnya.

Menurut dia, potensi itu dapat diperbesar karena Jawa Timur memiliki basis pertanian, peternakan, perikanan, serta jaringan pesantren yang kuat. Minat pengusaha santri untuk terlibat juga tinggi.

Di sejumlah daerah, termasuk Banyuwangi, pemasok dan calon investor disebut telah menjajaki kerja sama dengan pesantren untuk mendukung layanan MBG.