Run Down jadi Awal Program H3CTIC OUT, H3 Surabaya Siapkan Aktivasi Sport, Wellness, dan Hobby untuk Hoteliers

JawaPos.com – Suasana Lapangan Thor Surabaya dipenuhi energi positif dan semangat kebersamaan dalam gelaran Run Down, sebuah kegiatan fun run yang digagas oleh H3 Surabaya (Himpunan Humas Hotel Surabaya) berkolaborasi bersama komunitas HEY RUN. Acara yang berlangsung pada Jumat sore mulai pukul 18.30 WIB ini sukses menghadirkan para hotelier dari berbagai hotel di Surabaya, khususnya para praktisi marketing communication.

Mengusung konsep Fun Run After Sun Goes Down, kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat hubungan antar profesional di industri hospitality dalam suasana santai, sehat, dan penuh keakraban. Dengan latar malam kota Surabaya yang dinamis, peserta menikmati pengalaman berlari bersama sambil membangun networking yang lebih erat.

Wakil Ketua 1 H3 Surabaya, Oyon, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari peluncuran konsep H3CTIC OUT Program, sebuah inisiatif H3 Surabaya yang berfokus pada aktivitas sport, wellness, dan hobby bagi para anggotanya. Program ini dirancang sebagai wadah kebersamaan sekaligus sarana menjaga keseimbangan gaya hidup di tengah padatnya aktivitas kerja di industri perhotelan.

“Run Down menjadi langkah awal dari H3CTIC OUT Program. Ke depan, kami ingin menghadirkan lebih banyak kegiatan positif seperti yoga session, badminton gathering, hiking trip, hingga running series lainnya agar para anggota H3 Surabaya dapat terus terhubung dalam suasana sehat dan menyenangkan,” ujarnya.

Antusiasme peserta terlihat sejak awal acara. Para peserta hadir dengan outfit terbaik sesuai tema yang diusung, menjadikan suasana semakin meriah dan penuh kreativitas. Selain fun run, panitia juga memberikan apresiasi kepada peserta dengan kategori penghargaan seperti Best Pacer, Best Dress, dan Best Energy.

Kegiatan ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antara komunitas dan industri hospitality dapat menghadirkan acara yang inspiratif sekaligus menyenangkan.

Melalui suksesnya penyelenggaraan Run Down, H3 Surabaya berharap H3CTIC OUT Program dapat menjadi agenda berkelanjutan yang mempererat solidaritas antaranggota, mendorong gaya hidup sehat, mengembangkan minat dan hobi, serta memperkuat jejaring profesional di Surabaya.