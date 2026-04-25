Gelar Festival dan Gandeng Komunitas, Wajah Baru Pasar Santa jadi Daya Tarik Pengunjung

Pasar Santa di Kebayoran, Jakarta Selatan tampak dari depan. (Dok JawaPos.com)
JawaPos.com - Beberapa langkah-langkah strategis dilakukan Perumda Pasar Jaya untuk meremajakan Pasar Santa di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Hal ini dilakukan untuk membuat pasar itu menjadi lebih baik dan pengunjung bisa merasa nyaman di sana.
Manager Hubungan Masyarakat (Humas) Perumda Pasar Jaya, Topik Hidayatulloh mengatakan fokus utama saat ini merampungkan revitalisasi fisik pasar secara menyeluruh. Penguatan ekosistem melalui kegiatan bertajuk Santa Festival pun diadakan.
Topik menerangkan bahwa kenyamanan pedagang dan pengunjung merupakan prioritas utama. "Sebagai bagian dari upaya rebranding dan peningkatan daya tarik pasar, sejumlah perbaikan infrastruktur krusial telah rampung dikerjakan," kata Topik, Sabtu (25/4).
Menurut dia, perbaikan beberapa infrastruktur krusial dikerjakan dan juga perwajahan pasar, pertama penyegaran visual dengan melakukan pengecatan ulang seluruh eksterior gedung untuk memberikan kesan bersih dan modern.
Kedua, peningkatan fasilitas publik, dilakukan perbaikan total area toilet agar lebih higienis serta penyediaan ATM Center yang lebih representatif untuk kemudahan transaksi.
"Ketiga, kenyamanan interior, melakukan penggantian keramik di koridor pasar serta pemasangan instalasi kipas angin di area food court guna memastikan sirkulasi udara yang lebih baik bagi pengunjung," ungkapnya.
Dia menambahkan, keempat, infrastruktur penunjang, seperti pengecoran (betonisasi) area parkir dikerjakan untuk mobilitas para pedagang dan pengunjung lebih lancar serta pembangunan Rumah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang lebih tertata dan ramah lingkungan.
Kelima, estetika dan ruang terbuka, dengan pembuatan taman baru di area Lobi 6 (dekat Galeri ATM) sebagai ruang hijau dan area tunggu yang nyaman bagi para pengunjung.
"Kami sadari bahwa tantangan pasar tradisional saat ini adalah kompetisi dengan ruang ritel modern. Karena itu, perbaikan fisik yang telah kami selesaikan ini fondasi awal," ucap Topik.
