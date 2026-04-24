Sischa Widya Maharani
Sabtu, 25 April 2026 | 06.04 WIB

Bikin Heboh! YouTuber Ungkap Agensi K-Pop Pantau Fans dan Masuk ke Komunitas Fandom

Youtuber Seoyeon bagikan fakta menarik tentang agensi Kpop. (YouTube @Vieoletseoyeon)

JawaPos.com - Sebuah video tanya jawab yang membahas industri hiburan Korea Selatan baru-baru ini menjadi viral dan menarik perhatian luas. 

Dalam video tersebut, seorang narasumber mengungkap praktik tersembunyi yang dilakukan oleh perusahaan K-Pop di media sosial.

Dalam cuplikan yang beredar, disebutkan bahwa beberapa karyawan perusahaan membuat akun palsu dan menyamar sebagai penggemar. 

Tujuannya adalah untuk memantau reaksi publik, mengikuti tren hingga melihat bagaimana artis mereka dibicarakan di komunitas online.

Pengungkapan pemilik akun YouTube @Violetseoyeon ini dengan cepat menyebar di berbagai platform dan memicu diskusi di kalangan penggemar global. 

Sebagian warganet menganggap praktik ini bukan hal baru. Mereka melihatnya sebagai bagian dari upaya pemasaran dan pengelolaan citra artis di era digital.

"Tim media sosial, pemasaran/PR, dan manajemen benar-benar memantau, menganalisis, dan mengumpulkan data dari konten penggemar di semua platform. Ini adalah informasi berharga yang digunakan untuk merencanakan dan menganalisis hasil kampanye. Perusahaan lain juga memantau unggahan anda," tulis pemilik akun X @TheRJartist.

"Saya pikir ini seharusnya sudah menjadi pengetahuan umum, terutama karena seniman Barat juga melakukan hal ini," ucap @justcupcakeaka.

Di sisi lain, ada juga reaksi yang lebih santai dan bercanda. Beberapa penggemar justru mengirim pesan secara terbuka di media sosial.

"Para penata gaya SM mengira mereka telah melakukan pekerjaan yang baik lalu mereka membuka Twitter dan melihat semua orang menjadi heboh," komentar @originaIfaces.

