Hadapi Ritel Modern, Pasar Santa Andalkan Revitalisasi dan Aktivasi Komunitas

MOMENTUM: Pengunjung rela antre untuk bergantian masuk ke toko buku Post yang menempati lantai atas Pasar Santa.
JawaPos.com – Upaya menghidupkan kembali Pasar Santa masih bertumpu pada dua hal: perbaikan fisik dan menarik kembali minat pengunjung, khususnya generasi muda. Revitalisasi infrastruktur menjadi langkah awal untuk menjawab tantangan pasar tradisional yang kian terdesak oleh ritel modern.
Sejumlah pembenahan telah dilakukan, mulai dari pengecatan ulang gedung, perbaikan toilet, hingga penataan area parkir dan ruang terbuka.
Manager Humas Perumda Pasar Jaya, Topik Hidayatulloh menilai bahwa perbaikan fisik saja tidak cukup tanpa diikuti perubahan ekosistem pasar.
“Kami menyadari bahwa tantangan pasar tradisional saat ini adalah kompetisi dengan ruang ritel modern. Oleh karena itu, perbaikan fisik ini adalah fondasi awal,” ujarnya.
Masalah berikutnya adalah bagaimana memastikan pasar tetap hidup setelah renovasi. Untuk itu, Pasar Jaya mengandalkan aktivitas komunitas melalui Santa Festival sebagai cara menarik kunjungan dan membangun loyalitas baru.
“Kami secara konsisten menyelenggarakan Pasar Santa Festival sebagai wadah komunitas kreatif dan UMKM untuk menarik minat generasi muda kembali ke pasar,” lanjut Topik.
Namun, upaya ini masih menghadapi pekerjaan rumah lainnya, yakni menjaga keberlanjutan kunjungan agar tidak hanya ramai saat event berlangsung. Dialog dengan pedagang juga disebut terus dilakukan untuk merumuskan arah rebranding yang lebih relevan.
Di tengah perubahan perilaku konsumen dan tekanan dari pusat perbelanjaan modern, revitalisasi Pasar Santa menjadi ujian apakah pasar tradisional bisa beradaptasi—bukan hanya tampil lebih baru, tetapi juga tetap punya alasan untuk dikunjungi.
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!