Banu Adikara
15 April 2026, 00.20 WIB

MAX 2026 Digelar di Jakarta, Satukan Industri dan Komunitas Bahari

spot diving populer yang terdapat bangkai pesawat bekas perang dunia II B24J yang terletak di Teluk Desa Lebiti, Togean./tourismtojounauna.com/

 

JawaPos.com – Pameran bahari berskala nasional, Marine Actions Expo (MAX) 2026, akan digelar pada 24–26 April 2026 di Balai Kartini – Kartika Expo, Jakarta. Ajang ini diharapkan menjadi ruang temu antara pelaku industri maritim, komunitas, hingga pecinta laut dalam satu forum.

Penyelenggaraan expo ini bertepatan dengan momentum pasca Earth Day, dengan membawa tema keseimbangan antara pelestarian laut dan pengembangan ekonomi berbasis kelautan.

Founder MAX, Nunung Hasan menuturkan, pameran ini menghadirkan berbagai sektor industri bahari. "Mulai dari perlengkapan selam, teknologi bawah air, hingga wisata laut. Sejumlah merek internasional seperti Scubapro, Aqualung, dan Problue dijadwalkan ikut berpartisipasi," katanya.

Selain pelaku industri, lanjut Nunung, berbagai organisasi selam seperti SSI, POSSI, dan PSS juga akan terlibat. "Kehadiran mereka diharapkan memperkuat kolaborasi antar komunitas dan pelaku usaha di sektor bahari," katanya.

Tidak hanya pameran, kata Nunung, acara ini juga menghadirkan unsur hiburan melalui ajang Mermaid & Merman Indonesia 2026 yang bekerja sama dengan El John Pageants. Kompetisi ini menampilkan seni mermaiding dan pertunjukan bertema bawah laut sebagai bagian dari industri kreatif berbasis maritim.

"Ini bukan sekadar ajang pameran, tetapi juga wadah untuk memperkuat ekosistem industri bahari nasional sekaligus meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya keberlanjutan laut," tutupnya.

