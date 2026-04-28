Sukses jadi Ruang Temu Industri Bahari, MAX Kembali Digelar Tahun Depan

JawaPos.com – Marine Actions Expo 2026 (MAX) menandai debutnya sebagai pameran bahari nasional di Balai Kartini pada 24–26 April 2026. Di balik antusiasme ribuan pengunjung, ajang ini menyoroti satu hal penting, yakni upaya menyatukan ekosistem bahari yang selama ini berjalan terpisah.
Founder MAX, Nunung Hasan menuturkan, lebih dari 120 booth hadir di acara ini.
"Kami juga melibatkan UMKM, komunitas, hingga perwakilan daerah dari berbagai wilayah seperti Papua, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Kepulauan Seribu. Kehadiran pelaku industri diving dan fotografi bawah laut juga memperlihatkan potensi besar sektor ini untuk berkembang ke arah yang lebih profesional," ujarnya.
Namun, lanjut Nunung, pameran ini bukan sekadar etalase industri. Sejumlah diskusi dan talkshow mengangkat isu yang selama ini menjadi tantangan utama, mulai dari pengelolaan wisata bahari, konservasi laut, hingga pengembangan ekonomi biru yang berkelanjutan.
Salah satu sorotan datang dari kompetisi Mermaid & Merman Indonesia 2026, yang untuk pertama kalinya digelar dan menarik perhatian publik. "Aktivitas ini juga menunjukkan bagaimana pendekatan kreatif mulai digunakan untuk memperluas minat terhadap sektor bahari," katanya.
Di tengah capaian penyelenggaraan perdana, Nunung mengatakan, acara ini mencerminkan kebutuhan akan ruang kolaborasi yang lebih terstruktur bagi pelaku industri, komunitas, dan generasi muda. Selama ini, potensi besar sektor kelautan Indonesia kerap belum diimbangi dengan integrasi antar-pelaku.
"Keberhasilan awal ini menjadi sinyal bahwa pengembangan industri bahari tidak hanya bergantung pada potensi alam, tetapi juga pada kemampuan membangun ekosistem yang saling terhubung dan berkelanjutan," tutupnya.
MAX akan kembali hadir pada 2–4 April 2027 di Kartika Expo, Balai Kartini, Jakarta.
