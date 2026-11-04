Ekstrovert Juga Bisa Burnout, Ini 3 Cara Merawat Diri agar Mental Health Tetap Terjaga

Ilustrasi burnout/Pexels
JawaPos.com-Seorang ekstrovert secara alami mendapatkan energi dari interaksi sosial dan aktivitas bersama orang lain.
Mereka cenderung merasa lebih nyaman saat membaur bersama kelompok, berbincang, serta menghabiskan waktu bersama orang-orang disekitarnya.
Namun, bukan berarti seorang ekstrovert terbebas dari kelelahan mental. Aktivitas sosial yang terlalu intens dan tuntutan untuk terus berinteraksi dengan banyak orang juga dapat membuat lelah.
Kondisi ini terkadang menjadi dilema. Di satu sisi, mereka membutuhkan kehadiran orang lain untuk mengisi kembali energi.
Namun di sisi lain, tubuh dan pikiran bisa sangat kewalahan akibat interaksi sosial yang berjalan terus menerus.
Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dapat meningkatkan risiko burnout dan emosi menjadi tidak stabil.
Mengutip informasi dari laman wellmamascounseling pada (4/11) seorang ekstrovert perlu menerima dan mengakui perasaan ketika mereka sedang lelah.
Selain itu, ada banyak bentuk self-care yang bisa dilakukan seorang ekstrovert untuk membantu menjaga kondisi mentalnya sekaligus membantu anda memulihkan energi di tengah padatnya aktivitas sosial.
Rencanakan jadwal kegiatan
Seorang ekstrovert cenderung energi dari interaksi sosial. Namun, terlalu banyak aktivitas dan tanggungjawab dapat membuat mereka kewalahan.
Salah satu self care yang bisa dilakukan adalah menyusun daftar kegiatan berdasarkan prioritas. Dengan demikian, anda juga dapat memberikan ruang untuk beristirahat dan mengatur waktu dengan lebih bijak.
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Jawa Pos
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