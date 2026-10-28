8 Luka Emosional Belum Terselesaikan, Inner Child Belum Sembuh Mempengaruhi Mental Health

JawaPos.com - Pengalaman hidup dan nilai-nilai yang terbentuk dari masa lalu turut membangun identitas seseorang saat dewasa.

Luka emosional yang belum selesai terkadang berakar dari pengalaman inner child yang terluka sejak kanak-kanak.

Beban emosional tersebut dapat mempengaruhi perilaku seseorang saat dewasa,bahkan memunculkan pola perilaku yang tanpa disadari merugikan diri sendiri.

Jika terus dibiarkan, luka emosional ini dapat mengganggu kondisi psikologis seseorang Berdasarkan informasi dari laman aconsciousrethink pada (21/10) berikut luka inner child dari masa lalu yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang saat dewasa.

Terbiasa mengendalikan akibat pengalaman buruk

Banyak orang yang memiliki kebutuhan kuat untuk mandiri. Saat masih kecil, mereka tidak mendapatkan dukungan yang dibutuhkan dan harus menghadapi situasi buruk yang sulit diubah.

Perilaku independen yang berlebihan ini merupakan mekanisme perlindungan diri. Kebiasaan ini dapat membuat orang terlalu banyak mengatur, serta menjadi perfeksionis untuk mencegah hidupnya kembali berantakan.

Parentification

Seseorang yang diberi tanggung jawab besar sejak usia dini dapat menimbulkan masalah dalam hubungan pribadi. Mereka akan memilih mengerjakan semuanya sendiri supaya hasilnya sesuai keinginan ataupun merendahkan orang lain yang dianggap kurang mampu.

Kebutuhan emosional terabaikan

Kebutuhan emosional yang diabaikan, tidak dipedulikan, dan diejek dapat membuat mereka menjadi seseorang yang memiliki pola kelekatan menghindar ( avoidant attachment. Mereka mudah menarik diri dan memutus hubungan sebagai bentuk perlinuddungan diri.

Takut tidak berdaya

Sosok yang sangat mandiri sering tumbuh dalam situasi yang membuat mereka merasa tidak berdaya. Saat berada di dalam kondisi tidak mampu menangani segala sesuatu sendiri, mereka mungkin kembali teringat pada masa kecil yang tidak berdaya.

Terbiasa ditolak