Menkes Budi Gunadi Resmi Masuk Daftar Kandidat Dirjen WHO

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin memberikan sambutan dalam peluncuran Buku Ajar Bedah Robotik Ginekologi di RSU Bunda Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat (27/07/2026). (Dok. Jawa Pos/Hanung Hambara)
JawaPos.com – Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin resmi masuk dalam daftar tujuh kandidat direktur jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) berikutnya.
Dilansir dari Antara, WHO mengumumkan ketujuh kandidat itu pada Kamis (29/10), setelah mereka dicalonkan oleh negara-negara anggota.
Para kandidat dijadwalkan berpartisipasi dalam forum publik di kantor pusat WHO di Jenewa, Swiss, pada 18-19 November.
Forum itu memungkinkan negara-negara anggota untuk berinteraksi langsung dengan ketujuh kandidat sebelum pemilihan.
Kemudian, pada awal 2027, jumlah kandidat akan dikerucutkan menjadi lima orang yang lolos untuk tahap wawancara.
Forum publik kedua akan diselenggarakan pada 15 Maret 2027 bagi mereka yang lolos seleksi awal.
Usai tahap wawancara, WHO akan memilih tiga kandidat untuk diajukan kepada Majelis Kesehatan Dunia (World Health Assembly).
Majelis Kesehatan Dunia dijadwalkan untuk menunjuk direktur jenderal yang baru pada Mei, dan kandidat terpilih akan mulai menjalankan tugasnya pada 16 Agustus 2027.
Berikut daftar nama kandidat Direktur Jenderal WHO yang baru:
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