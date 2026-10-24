Menkes Kunjungi Palangkaraya, Klaim Kalteng Telah Persiapkan Alkes Atasi Dampak Karhutla

JawaPos.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengeklaim Kalimantan Tengah (Kalteng) telah mempersiapkan fasilitas dan alat kesehatan untuk menangani dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal itu ia sampaikan saat mengunjungi Palangkaraya, Jumat (23/10) kemarin.

Salah satu kesiapan yang disorot adalah ketersediaan tabung oksigen di seluruh puskesmas untuk membantu warga yang mengalami sesak napas akibat kabut asap.

“Kalimantan Tengah adalah salah satu daerah yang telah mempersiapkan pelayanan dengan baik. Seluruh puskesmas memiliki tabung oksigen untuk membantu masyarakat yang mengalami sesak napas,” tutur Budi dikutip dari laman resmi Pemprov Kalteng, Sabtu (24/10).

Dalam kunjungan tersebut, Budi didampingi Gubernur Kalteng Agustiar Sabran.

Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan fasilitas kesehatan dan ketersediaan dukungan medis bagi masyarakat terdampak kabut asap.

Lokasi yang dikunjungi meliputi Puskesmas Menteng, Rumah Oksigen RTH Bundaran Besar Palangka Raya, RSUD dr. Doris Sylvanus, Puskesmas Panarung, serta Rumah Oksigen MDMC.

Budi juga mengimbau masyarakat menggunakan masker KN95 untuk mengurangi paparan partikel halus PM2.5 dari asap karhutla.

Warga yang mulai mengalami sesak napas diminta segera mendatangi puskesmas agar mendapatkan penanganan medis.

“Polusi ini mengandung partikel halus PM2.5 yang dapat menembus masker biasa dan masuk hingga ke paru-paru. Karena itu, masyarakat harus menggunakan masker. Jika mulai mengalami sesak napas, segera datang ke puskesmas,” tegasnya.