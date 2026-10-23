Kemenkes Siapkan Tim Dokter Khusus Menteri, Menkes: Yang Terbaik di Bidangnya

JawaPos.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah menyiapkan tim dokter khusus untuk memastikan kondisi kesehatan para menteri. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, tim tersebut akan diisi dokter-dokter terbaik sesuai bidang keahliannya.

Pembentukan tim dokter khusus ini menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan para menterinya dalam kondisi sehat.

“Ini saya sekarang lagi nyiapin, mau bikin tim dokter untuk kementerian. Karena ada tim Dokter Kepresidenan. Habis Pak Prabowo bilang, ini menteri-menteri saya mesti sehat ya, Pak Menkes ya,” kata Budi kepada wartawan, Jumat (23/10).

Budi menjelaskan, Kemenkes akan menyusun daftar dokter terbaik di masing-masing bidang untuk bergabung dalam tim tersebut. Pemilihan dokter spesialis akan disesuaikan dengan kebutuhan kesehatan para menteri.

“Kita mau bikin dokter-dokter, kita mau list yang paling baik di bidangnya,” ungkapnya.

Menurut Budi, perbedaan usia juga menjadi pertimbangan dalam menyiapkan tim dokter. Sebab, jenis penyakit dan kebutuhan penanganan kesehatan pada kelompok usia yang lebih tua dan lebih muda bisa berbeda.