MA Kabulkan Gugatan Dokter Piprim soal Perkara Mutasinya, Menkes Belum Ambil Langkah Hukum

JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) melalui putusan kasasi Nomor 464 K/TUN/202, mengabulkan gugatan dokter spesialis jantung anak, Dr. dr. Piprim Basarah Yanuarso, Sp.A(K), terkait mutasi oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Terkait hal ini, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin belum melakukan langkah hukum selanjutnya karena menunggu hasil keputusan secara penuh Mahkamah Agung, terkait yang mengabulkan gugatan Piprim Basarah Yanuarso.
“Kita sih menghormati keputusan MA, walaupun prosesnya kita masih nunggu hasil keputusannya seperti apa,” kata Budi kepada wartawan, Jumat (23/10).
Ia tak menjelaskan lebih lanjut terkait hasil keputusan yang dimaksudnya. Termasuk langkah lanjutan yang akan ditempuhnya terkait mutasi dr. Piprim.
Sebelumnya, MA mengabulkan gugatan Piprim terhadap Menteri Kesehatan melalui Putusan Kasasi Nomor 464 K/TUN/2026. Perkara tersebut berkaitan dengan keputusan mutasi Piprim dari Rumah Sakit Umum Pusat Nasional (RSUPN) Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) ke RSUP Fatmawati, Jakarta.
dr. Piprim menolak mutasi yang disebutnya dilakukan secara mendadak dan tidak sesuai prosedur. Persoalan tersebut kemudian berlanjut ke jalur hukum hingga akhirnya gugatan dr. Piprim dikabulkan pada tingkat kasasi.
Putusan MA ini menjadi perhatian karena menyangkut status kepegawaian dr. Piprim sekaligus perannya dalam pelayanan dan pendidikan kardiologi anak di RSCM dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI).
Baca Juga:28 Tahun Mengabdi di RSCM, Dokter Spesialis Jantung Anak Piprim Basarah Tak Lagi Bisa Layani Pasien BPJS Gegara Melawan saat Dimutasi Tak Sesuai Atura
Ketua UKK Kardiologi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Rizky Adriansyah sebelumnya meminta Kemenkes mematuhi putusan MA dan memulihkan hak Piprim. Ia juga mengingatkan agar kementerian tidak menjadikan upaya Peninjauan Kembali (PK) sebagai alasan untuk mengabaikan pelaksanaan putusan pengadilan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Skor Borneo FC vs Tainan City: Jeronimo Turunkan Susunan Pemain Terbaik
Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara
Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Club Brugge vs Lens di Liga Champions: Blauw-Zwart Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana
Prediksi Skor Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions: Los Beticos Siap Tekuk Tamu
Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif
Prediksi Skor Aston Villa vs Viking FK di Liga Champions: The Villans Jaga Tren Kemenangan!
Prediksi Palmeiras vs Fluminense: Tuan Rumah Selangkah Lagi Lolos ke Final Copa Libertadores 2026
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022