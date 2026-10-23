MA Kabulkan Gugatan Dokter Piprim soal Perkara Mutasinya, Menkes Belum Ambil Langkah Hukum

dr. Piprim Basarah Yanuarso. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)

JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) melalui putusan kasasi Nomor 464 K/TUN/202, mengabulkan gugatan dokter spesialis jantung anak, Dr. dr. Piprim Basarah Yanuarso, Sp.A(K), terkait mutasi oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Terkait hal ini, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin belum melakukan langkah hukum selanjutnya karena menunggu hasil keputusan secara penuh Mahkamah Agung, terkait yang mengabulkan gugatan Piprim Basarah Yanuarso.

“Kita sih menghormati keputusan MA, walaupun prosesnya kita masih nunggu hasil keputusannya seperti apa,” kata Budi kepada wartawan, Jumat (23/10).

Ia tak menjelaskan lebih lanjut terkait hasil keputusan yang dimaksudnya. Termasuk langkah lanjutan yang akan ditempuhnya terkait mutasi dr. Piprim.

Sebelumnya, MA mengabulkan gugatan Piprim terhadap Menteri Kesehatan melalui Putusan Kasasi Nomor 464 K/TUN/2026. Perkara tersebut berkaitan dengan keputusan mutasi Piprim dari Rumah Sakit Umum Pusat Nasional (RSUPN) Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) ke RSUP Fatmawati, Jakarta.

dr. Piprim menolak mutasi yang disebutnya dilakukan secara mendadak dan tidak sesuai prosedur. Persoalan tersebut kemudian berlanjut ke jalur hukum hingga akhirnya gugatan dr. Piprim dikabulkan pada tingkat kasasi.

Putusan MA ini menjadi perhatian karena menyangkut status kepegawaian dr. Piprim sekaligus perannya dalam pelayanan dan pendidikan kardiologi anak di RSCM dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI).