Tips Memilih Camilan Sehat saat Menonton Pertandingan agar Tidak Berlebihan

Cemilan Sehat (Magnific)
JawaPos.com - Menonton pertandingan olahraga bersama teman atau keluarga terasa lebih seru dengan aneka camilan.
Namun, kebiasaan menikmati keripik, pizza, dan makanan ringan selama berjam-jam terkadang membuat seseorang makan lebih banyak dari yang direncanakan.
Menurut laporan Healthline, memilih makanan yang mengandung protein, serat, dan lemak sehat dapat membantu membuat camilan terasa lebih mengenyangkan sekaligus mendukung pola makan yang seimbang.
Salah satu pilihan yang bisa dicoba adalah irisan apel dengan saus yoghurt dan selai kacang. Kombinasi ini menghadirkan rasa manis dan tekstur renyah dari apel, protein dari yoghurt, serta lemak dari selai kacang.
Selain mudah disiapkan, camilan tersebut cocok disajikan dalam porsi kecil sehingga praktis dinikmati selama pertandingan berlangsung.
Pilihan berikutnya adalah sate tomat dan keju mozzarella. Potongan tomat yang segar dipadukan dengan keju mozzarella menghasilkan camilan sederhana yang kaya rasa.
Tomat menyumbang serat dan berbagai zat gizi, sedangkan keju menyediakan protein dan lemak. Penyajiannya menggunakan tusuk kecil juga membuat camilan ini mudah disantap bersama teman tanpa memerlukan banyak peralatan.
Bagi pencinta camilan gurih, guacamole dengan potongan sayuran segar bisa menjadi alternatif menarik. Saus berbahan alpukat ini mengandung lemak tak jenuh, sedangkan wortel, mentimun, dan seledri menambah serat serta tekstur renyah.
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Jawa Pos
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