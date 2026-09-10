Resep Tahu Crispy Kribo, Camilan Gurih yang Simpel

JawaPos.com - Bosan dengan olahan tahu yang itu-itu saja? Tahu bisa diubah menjadi camilan yang lebih menarik dengan tekstur renyah dan bentuk yang unik. Salah satunya adalah tahu crispy kribo, camilan sederhana yang cocok disantap saat bersantai.

Resep tahu crispy kribo ini dibagikan oleh akun Instagram @kasyafa.a dengan konsep yang cukup menarik. Melalui caption “Ini bukan ayam, ini tahu”, tampilan tahu crispy dibuat menyerupai camilan berbentuk kribo sehingga sekilas bisa membuat orang mengira bahan utamanya adalah ayam.

Bahan yang digunakan juga cukup sederhana dan mudah ditemukan di rumah. Tahu dicampur dengan tepung serbaguna, telur, daun bawang, serta beberapa bumbu dasar seperti garam dan merica. Campuran tersebut kemudian diolah hingga menghasilkan tahu dengan tekstur yang lebih renyah di bagian luar.

Penggunaan tepung serbaguna membuat proses pembuatannya semakin praktis karena tidak perlu menyiapkan banyak jenis tepung dan bumbu. Daun bawang juga memberikan aroma yang lebih harum sekaligus menambah rasa gurih pada camilan.

Tahu crispy kribo bisa menjadi pilihan untuk teman minum teh, camilan sore, atau sekadar mengisi waktu ketika ingin ngemil. Dengan bahan yang tidak banyak, resep ini cocok dicoba oleh siapa saja yang ingin membuat camilan tahu secara praktis.

Bahan:

5 kotak tahu

5 sdm tepung serbaguna

1 butir telur

2 batang daun bawang, ambil bagian hijau

1/3 sdt garam

1/4 sdt merica bubuk

Minyak untuk menggoreng



Cara Pembuatan:

1. Hancurkan tahu dalam wadah hingga teksturnya cukup halus.

2. Tambahkan tepung serbaguna, telur, daun bawang, garam, dan merica bubuk.

3. Aduk seluruh bahan hingga tercampur rata dan membentuk adonan.

4. Panaskan minyak dalam wajan.

5. Masukkan adonan tahu ke dalam minyak panas, lalu masak hingga bagian luarnya matang dan berwarna kecokelatan.

6. Balik tahu jika diperlukan agar kedua sisinya matang secara merata.

7. Setelah matang dan teksturnya terlihat renyah, angkat tahu lalu tiriskan.

8. Sajikan tahu crispy kribo selagi hangat.

Tahu crispy kribo menjadi salah satu contoh bahwa tahu bisa diolah menjadi camilan yang sederhana tetapi tetap menarik. Teksturnya yang renyah dan rasa gurih dari bumbu dasar membuatnya cocok disantap tanpa banyak tambahan.

Dikutip dari Instagram @kasyafa.a, resep ini juga bisa menjadi ide camilan praktis untuk dibuat di rumah. Bahannya mudah didapat dan prosesnya tidak membutuhkan banyak persiapan, sehingga bisa menjadi pilihan saat ingin ngemil tanpa harus membuat resep yang terlalu rumit.