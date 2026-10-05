Resep Corn Cheese Toast, Camilan Weekend dari Roti Tawar dan Jagung

JawaPos.com - Weekend di rumah rasanya lebih lengkap kalau ada camilan yang bisa dibuat tanpa banyak persiapan. Salah satu yang bisa dicoba adalah corn cheese toast, olahan roti tawar dengan topping jagung, smoked beef, dan keju.

Resep ini dibagikan oleh akun Instagram @dianariza31 sebagai ide camilan yang bisa disesuaikan dengan bahan yang tersedia di kulkas. Komponennya cukup sederhana sehingga cocok dibuat ketika ingin ngemil tanpa harus menyiapkan terlalu banyak bahan.

Jagung menjadi salah satu bahan utama pada topping, kemudian dipadukan dengan smoked beef dan campuran mayones serta susu kental manis. Setelah diletakkan di atas roti tawar, topping diberi mozzarella dan parsley kering sebagai pelengkap.

Kombinasi tersebut membuat roti tawar biasa bisa disajikan dengan tampilan dan rasa yang lebih beragam. Resep ini juga bisa menjadi inspirasi untuk memanfaatkan bahan makanan yang masih tersedia di rumah.

Bahan:

3 lembar roti tawar

3 lembar smoked beef

1 buah jagung

2 sendok makan mayones

1 sendok makan susu kental manis

Keju mozzarella secukupnya

Parsley kering secukupnya

Cara Pembuatan:

1. Siapkan roti tawar sebagai dasar corn cheese toast.

2. Pipil jagung, kemudian siapkan smoked beef dan potong sesuai selera.

3. Campurkan jagung dan smoked beef dengan mayones serta susu kental manis. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.

4. Letakkan campuran topping di atas masing-masing lembar roti tawar.

5. Tambahkan keju mozzarella di atas topping, kemudian taburi dengan parsley kering.

6. Panggang atau masak hingga roti matang dan keju meleleh. Angkat dan sajikan.

Corn cheese toast bisa menjadi pilihan camilan sederhana ketika ingin mengolah roti tawar dengan cara berbeda. Bahan topping-nya pun cukup fleksibel untuk disesuaikan dengan stok yang ada di rumah.