Logo JawaPos
HomeKesehatan
Author avatar - Image
Penulis: Dimas Choirul
Kamis, 29 Oktober 2026 | 16.19 WIB

BPJS Kesehatan Sebut Penghapusan Program JKN Hoaks: Tetap Berjalan

pelayanan BPJS Kesehatan Keliling dengan mobile customer service di pasar wisata Gang Baru Kawasan Pecinan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (5/5/2026). (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang) - Image

pelayanan BPJS Kesehatan Keliling dengan mobile customer service di pasar wisata Gang Baru Kawasan Pecinan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (5/5/2026). (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang)

JawaPos.com - BPJS Kesehatan menegaskan bahwa informasi mengenai penghapusan BPJS Kesehatan yang beredar di media sosial tidak benar alias hoaks. 

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah mengatakan, program JKN tetap berjalan dan penyelenggaraannya memiliki landasan hukum yang kuat sebagai bagian dari sistem jaminan sosial nasional.

Dia menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 

Sementara itu, penyelenggaraan sistem jaminan kesehatan nasional berlandaskan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Selasa (27/10).

"Informasi mengenai penghapusan BPJS Kesehatan yang beredar di media sosial tidak benar. Sampai saat ini, Program JKN tetap berjalan dan kami fokus meningkatkan pelayanan," ujar Rizzky dalam keterangannya, dikutip Kamis (29/11).

la menjelaskan, keberadaan BPJS Kesehatan merupakan bagian dari upaya negara untuk memastikan masyarakat memperoleh perlindungan dan jaminan sosial, termasuk dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. 

Hal tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, mengenai hak atas jaminan sosial dan tanggung jawab negara dalam mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat.

"Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 secara khusus mengatur pembentukan BPJS sebagai badan penyelenggara jaminan sosial. Dalam Pasal 5 dan Pasal 6, undang-undang tersebut mengatur pembentukan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan beserta penyelenggaraan programnya. Dengan demikian, keberadaan dan tugas BPJS Kesehatan memiliki dasar hukum yang jelas," terang Rizzky.

Rizzky mengatakan, penyelenggaraan Program JKN tidak berdiri di atas kebijakan yang bersifat sementara.

Melainkan merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Mencoba Stop Gula?5 Perubahan Nyata pada Otak dan Emosi Menurut Eksperimen Kesehatan - Image
Kesehatan

Mencoba Stop Gula?5 Perubahan Nyata pada Otak dan Emosi Menurut Eksperimen Kesehatan

Kamis, 29 Oktober 2026 | 14.43 WIB

Tak Perlu Bahan Mahal, Ini 4 Minuman Sederhana untuk Mendukung Pola Hidup Sehat - Image
Lifestyle

Tak Perlu Bahan Mahal, Ini 4 Minuman Sederhana untuk Mendukung Pola Hidup Sehat

Kamis, 29 Oktober 2026 | 06.30 WIB

8 Sumber Vitamin E Terbaik untuk Mata Sehat, Apa Saja? - Image
Lifestyle

8 Sumber Vitamin E Terbaik untuk Mata Sehat, Apa Saja?

Kamis, 29 Oktober 2026 | 03.39 WIB

Terpopuler

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling - Image
1

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

2

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat

5

Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober

6

Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

7

Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan

8

Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial

9

Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari

10

Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore