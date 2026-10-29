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Penulis: Zulfa Putri Hardiyati
Kamis, 29 Oktober 2026 | 14.43 WIB

Mencoba Stop Gula?5 Perubahan Nyata pada Otak dan Emosi Menurut Eksperimen Kesehatan

ilustrasi gula dari magnific - Image

ilustrasi gula dari magnific

JawaPos.com - Mengonsumsi makanan manis sering kali dijadikan pelarian paling praktis untuk menghadiahi diri sendiri atau meredakan stres setelah hari yang lelah.

Namun, kebiasaan memanjakan diri dengan gula olahan tanpa disadari memicu lonjakan serta penurunan kadar gula darah secara drastis, yang berdampak langsung pada penurunan stabilitas emosi, memicu rasa lesu, hingga menyulitkan otak untuk berpikir jernih.

Menurut ulasan eksperimen kesehatan dan psikologi dari Verywell Mind yang ditulis oleh Sian Ferguson dan ditinjau secara medis oleh Rachel Goldman, PhD, FTOS, menghentikan asupan gula tambahan selama 30 hari membawa dampak transformasi yang sangat nyata pada kesehatan kognitif.

 Sebagaimana dijelaskan oleh ahli diet Jessica M. Kelly, MS, RDN, LDN, membatasi gula olahan membantu menstabilkan zat kimia otak seperti serotonin dan dopamin, membebaskan tubuh dari kelelahan emosional dan penurunan fokus harian.

Berikut lima perubahan besar yang terjadi pada fungsi otak dan pola emosional setelah konsisten menghindari gula tambahan selama satu bulan.

1.      Terbebas dari Masalah Kabut Otak (Brain Fog)

Menghilangkan konsumsi makanan manis olahan secara drastis meningkatkan ketajaman berpikir dan konsentrasi.

Tanpa adanya fase sugar crash atau penurunan gula darah secara mendadak di tengah hari, energi kognitif menjadi jauh lebih konsisten, memungkinkan Anda melewati jam kerja tanpa merasa lelah secara mental.

2.      Stabilitas Emosional yang Jauh Lebih Terjaga

Fluktuasi gula darah berlebih kerap menjadi pemicu utama rasa mudah tersinggung, cemas, dan perubahan suasana hati yang drastis.

Editor: Hanny Suwindari
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