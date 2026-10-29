Mencoba Stop Gula?5 Perubahan Nyata pada Otak dan Emosi Menurut Eksperimen Kesehatan

ilustrasi gula dari magnific
JawaPos.com - Mengonsumsi makanan manis sering kali dijadikan pelarian paling praktis untuk menghadiahi diri sendiri atau meredakan stres setelah hari yang lelah.
Namun, kebiasaan memanjakan diri dengan gula olahan tanpa disadari memicu lonjakan serta penurunan kadar gula darah secara drastis, yang berdampak langsung pada penurunan stabilitas emosi, memicu rasa lesu, hingga menyulitkan otak untuk berpikir jernih.
Menurut ulasan eksperimen kesehatan dan psikologi dari Verywell Mind yang ditulis oleh Sian Ferguson dan ditinjau secara medis oleh Rachel Goldman, PhD, FTOS, menghentikan asupan gula tambahan selama 30 hari membawa dampak transformasi yang sangat nyata pada kesehatan kognitif.
Baca Juga:Rutin Minum Obat Tapi Gula Darah Masih Tinggi? Berikut 3 Langkah Ampuh untuk Penderita Diabetes
Sebagaimana dijelaskan oleh ahli diet Jessica M. Kelly, MS, RDN, LDN, membatasi gula olahan membantu menstabilkan zat kimia otak seperti serotonin dan dopamin, membebaskan tubuh dari kelelahan emosional dan penurunan fokus harian.
Berikut lima perubahan besar yang terjadi pada fungsi otak dan pola emosional setelah konsisten menghindari gula tambahan selama satu bulan.
1. Terbebas dari Masalah Kabut Otak (Brain Fog)
Menghilangkan konsumsi makanan manis olahan secara drastis meningkatkan ketajaman berpikir dan konsentrasi.
Tanpa adanya fase sugar crash atau penurunan gula darah secara mendadak di tengah hari, energi kognitif menjadi jauh lebih konsisten, memungkinkan Anda melewati jam kerja tanpa merasa lelah secara mental.
2. Stabilitas Emosional yang Jauh Lebih Terjaga
Fluktuasi gula darah berlebih kerap menjadi pemicu utama rasa mudah tersinggung, cemas, dan perubahan suasana hati yang drastis.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat
Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober
Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi
Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan
Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial
Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari
Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022