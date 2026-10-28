8 Sumber Vitamin E Terbaik untuk Mata Sehat, Apa Saja?

ilustrasi mata. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Kesehatan mata yang baik membutuhkan berbagai nutrisi, termasuk vitamin E.

Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa vitamin E berperan penting dalam mengurangi risiko degenerasi makula terkait usia dan katarak.

Nutrisi ini berfungsi sebagai perisai terhadap radikal bebas, molekul tidak stabil yang merusak jaringan mata seiring waktu.

Melansir health, berikut deretan makanan yang tinggi kandungan vitamin E untuk menjaga kesehatan mata Anda.

1. Bayam

Bayam mengandung vitamin E dan lutein. Kedua senyawa ini bersama-sama mengurangi kerusakan akibat paparan sinar UV dan cahaya biru berenergi tinggi dari layar.

Menumis bayam sebentar dengan minyak zaitun dapat meningkatkan penyerapan vitamin E, menjadikannya kombinasi yang tepat untuk mata di era digital.

2. Minyak zaitun