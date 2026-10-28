Tak Perlu Bahan Mahal, Ini 4 Minuman Sederhana untuk Mendukung Pola Hidup Sehat

ilustrasi minuman detoks. (freepik) JawaPos.com - Menurunkan berat badan bukanlah perkara instan. Selain rutin berolahraga, seseorang perlu memperhatikan asupan makanan, mengatur pola hidup, dan menjaga konsistensi agar target berat badan dapat tercapai. Salah satu kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan pada pagi hari adalah mengonsumsi minuman berbahan alami. Beberapa racikan minuman, seperti air lemon, kayu manis, dan jintan, dapat menjadi pilihan untuk melengkapi pola makan sehat sehari-hari. Memulai pagi dengan minuman rendah kalori juga dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh setelah tidur sepanjang malam. Namun, penting dipahami bahwa minuman detoks tidak secara khusus mengeluarkan racun atau menjamin penurunan berat badan secara cepat. Tubuh memiliki organ, seperti hati dan ginjal, yang berperan dalam proses pembuangan zat sisa. Dilansir dari English Jagran, terdapat empat jenis minuman berbahan alami yang dapat dikonsumsi pada pagi hari sebelum pukul 09.00. Minuman-minuman ini relatif mudah dibuat dan bisa menjadi variasi untuk menemani rutinitas diet. Baca Juga:Cara Sederhana Buat Minuman Mentimun yang Segar, Rendah Kalori dan Kaya Nutrisi 1. Air Jintan dan Lemon Jintan merupakan salah satu rempah yang kerap digunakan dalam berbagai hidangan. Bahan ini juga dikenal dalam pengobatan tradisional karena potensinya dalam mendukung kesehatan pencernaan. Sementara itu, lemon mengandung vitamin C yang dibutuhkan tubuh. Untuk membuatnya, siapkan satu sendok teh biji jintan dan rendam dalam segelas air selama semalaman. Keesokan paginya, rebus air bersama biji jintan selama beberapa menit, kemudian saring. Tambahkan perasan setengah buah lemon dan minum selagi hangat. 2. Air Lemon dan Madu Perpaduan lemon dan madu dapat menjadi alternatif minuman hangat untuk mengawali hari. Lemon mengandung vitamin C dan antioksidan, sedangkan madu memberikan rasa manis alami. Cara membuatnya cukup mudah. Campurkan perasan setengah buah lemon dan satu sendok teh madu ke dalam segelas air hangat. Aduk hingga merata, lalu minum sesuai selera. Meski praktis, madu tetap mengandung gula dan kalori. Karena itu, penggunaannya sebaiknya tidak berlebihan, terutama bagi orang yang sedang mengatur asupan kalori harian. 3. Air Rendaman Fenugreek Fenugreek atau kelabat merupakan tanaman yang bijinya telah lama dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan pengobatan tradisional. Biji fenugreek mengandung serat dan sejumlah senyawa yang sedang diteliti terkait pengaruhnya terhadap pengaturan gula darah serta kesehatan pencernaan.