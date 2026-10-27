Tren Flexing Anak Muda Bergeser, Kini Olahraga dan Gaya Hidup Sehat

Para pereseta dari dalam dan luar negeri mengikuti Jakarta Running Festival 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Tren flexing alias pamer pencapaian di kalangan anak muda mulai bergeser.
Gaya hidup sehat, mulai dari lari hingga latihan kebugaran, kini menjadi bagian dari cara menunjukkan pencapaian sekaligus menjaga kesehatan.
Marketing Communications Manager Prodia Reskia Dwi Lestari mengatakan, antusiasme anak muda dalam berolahraga perlu diimbangi dengan perhatian terhadap kondisi tubuh. “Performa olahraga yang hebat tentu perlu didukung oleh kondisi organ dalam yang prima,” ujarnya.
Fenomena ini terlihat dari meningkatnya popularitas olahraga berbasis komunitas. Sepanjang 2026, lebih dari 500 ajang lari digelar di 34 provinsi dan lebih dari 200 kota di Indonesia.
Jumlah komunitas lari juga disebut meningkat hampir enam kali lipat pada 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.
Jakarta International Marathon 2026 diikuti 45.500 pelari, meningkat sekitar 47 persen dibandingkan penyelenggaraan 2025. Sementara itu, ajang HYROX Jakarta pada Juni 2026 menarik lebih dari 11.500 peserta selama dua hari.
Olahraga kini juga menjadi ruang untuk bersosialisasi, membangun komunitas, hingga menunjukkan pencapaian pribadi.
Catatan waktu lari, jarak tempuh, dan keberhasilan menyelesaikan kompetisi kebugaran menjadi bagian dari tren gaya hidup masyarakat urban.
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