Simulator Golf Gabungkan Aktivitas Fisik, Rekreasi dan Hiburan

JawaPos.com - Golf kini semakin berkembang sebagai bagian dari gaya hidup sehat yang menggabungkan aktivitas fisik, rekreasi, dan hiburan. Seiring kemajuan teknologi, olahraga ini juga dapat dinikmati melalui simulasi di dalam ruangan yang memungkinkan penggemar berlatih dan bermain tanpa harus selalu datang ke lapangan.

Tren tersebut mendorong hadirnya inovasi perangkat pendukung, salah satunya proyektor berbasis kecerdasan buatan (AI).

BenQ Indonesia memperkenalkan dua proyektor khusus simulator golf, AK900ST dan AK800ST, dalam ajang Indonesia Golf Festival 2026 yang berlangsung di ICE BSD, Tangerang.

Keduanya diklaim sebagai proyektor golf berbasis AI pertama di Tanah Air yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman bermain golf indoor dengan visual yang mendekati kondisi lapangan sesungguhnya.

Kehadiran teknologi ini memperlihatkan bagaimana olahraga golf mulai beradaptasi dengan kebutuhan gaya hidup modern. Simulator golf tidak hanya dimanfaatkan untuk berlatih, tetapi juga menjadi alternatif rekreasi dan berolahraga yang dapat dinikmati di berbagai ruang. Mulai dari fasilitas olahraga di kantor, tempat olahraga, hingga di rumah pribadi.

President Director BenQ Indonesia, Andryanto C. Wijaya, mengatakan perusahaan mengembangkan solusi proyeksi yang secara khusus menjawab kebutuhan simulasi golf di dalam ruangan.

“Kami menjadi pelopor dalam solusi proyeksi yang dirancang khusus untuk simulasi golf dengan melampaui batas proyeksi tradisional guna memenuhi kebutuhan unik dari pengalaman golf dalam ruangan yang imersif,” ujar Andryanto.

Ia menambahkan, pengenalan AK900ST dan AK800ST menjadi langkah awal dalam mengintegrasikan AI ke dalam lini proyektornya. Pengembangan berikutnya diarahkan pada otomatisasi, kecerdasan buatan, dan teknologi display adaptif untuk menghadirkan pengalaman visual yang semakin intuitif.