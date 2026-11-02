Indonesia Fitness Festival Jadi Panggung Industri Kebugaran, Ribuan Pecinta Olahraga Antusias

JawaPos.com - Indonesia Fitness Festival (IFF) x Deddy Corbuzier menarik perhatian ribuan pecinta olahraga dari berbagai kalangan. Festival yang menghadirkan beragam cabang olahraga tersebut menjadi wadah bagi atlet, komunitas kebugaran, pelaku industri olahraga, dan masyarakat umum untuk berinteraksi sekaligus mempromosikan gaya hidup sehat.

Antusiasme pengunjung terlihat dari keterlibatan berbagai kelompok usia, mulai dari generasi muda, orang dewasa, hingga lanjut usia. Hal tersebut menunjukkan bahwa olahraga semakin menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat dan tidak terbatas pada kalangan atlet profesional.

IFF menghadirkan berbagai aktivitas olahraga dalam satu rangkaian kegiatan. Selain menjadi ajang kompetisi, festival ini juga memberikan ruang bagi komunitas kebugaran untuk memperluas jejaring, berbagi pengalaman, serta mendorong masyarakat agar lebih aktif menjalani pola hidup sehat.

Terinspirasi Arnold Classic, Dirintis Sejak 10 Tahun Lalu Di balik penyelenggaraan festival tersebut, terdapat perjalanan panjang Canggih Fitrah selaku pendiri Indonesia Fitness Festival. Gagasan menghadirkan festival olahraga berskala besar di Indonesia muncul sekitar 10 tahun lalu setelah dirinya terinspirasi dari Arnold Classic.

Arnold Classic merupakan ajang multisport internasional yang mempertemukan berbagai cabang olahraga dalam satu kegiatan. Canggih ingin menghadirkan konsep serupa di Indonesia agar beragam cabang olahraga memiliki ruang untuk berkembang dan tampil dalam satu wadah.

Namun, mewujudkan gagasan tersebut bukan perkara mudah. Pada tahap awal, ia menyelenggarakan kegiatan dari satu pusat perbelanjaan ke pusat perbelanjaan lainnya.

Untuk mempertahankan keberlangsungan kegiatan tersebut, Canggih bahkan harus menyisihkan dana sekitar Rp 25 juta setiap bulan. Perjalanan IFF kemudian memasuki babak baru ketika Deddy Corbuzier memberikan dukungan.

Menurut Canggih, keterlibatan Deddy menjadi salah satu faktor yang mendorong perkembangan festival tersebut hingga dapat diselenggarakan dalam skala lebih besar.

Kolaborasi itu juga memperlihatkan pentingnya keterlibatan berbagai pihak, mulai dari tokoh publik, komunitas, hingga pelaku industri dalam membangun ekosistem olahraga dan kebugaran di Indonesia.