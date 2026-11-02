Logo JawaPos
HomeKesehatan
Author avatar - Image
Penulis: Tazkia Royyan Hikmatiar
Senin, 2 November 2026 | 20.38 WIB

Gaya Hidup Sehat Tak Seiring dengan Peningkatan Kesehatan, Apa Penyebabnya? 

Ilustrasi pria dan wanita yang saling mendukung untuk menerapkan gaya hidup sehat. (Istimewa)

JawaPos.com - Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat ternyata tak sepenuhnya sejalan sering dengan peningkatan kondisi kesehatan. 

Survei Herbalife Asia Pacific Wellness Culture Survey 2026 menunjukkan, keterbatasan waktu dan motivasi menjadi kendala masyarakat dalam mempertahankan kebiasaan sehat secara konsisten.

Director & General Manager Herbalife Indonesia Oktrianto Wahyu Jatmiko mengatakan, hampir tiga dari empat responden di Indonesia kini sebenarnya menjalani aktivitas wellness yang lebih beragam.

Sebanyak 71 persen responden juga mengaku lebih sering menjalani aktivitas tersebut dibandingkan tiga tahun lalu.

Namun, peningkatan perhatian terhadap kesehatan belum otomatis menghasilkan dampak yang sesuai harapan.

Hanya tiga dari lima responden yang menyatakan kondisi kesehatan fisik, mental, dan emosional mereka lebih baik dibandingkan tiga tahun sebelumnya.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kesadaran dan penerapan gaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari.

Masyarakat memahami pentingnya kesehatan holistik, tetapi masih menghadapi tantangan untuk menjaga rutinitas sehat dalam jangka panjang.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Tren Flexing Anak Muda Bergeser, Kini Olahraga dan Gaya Hidup Sehat - Image
Kesehatan

Tren Flexing Anak Muda Bergeser, Kini Olahraga dan Gaya Hidup Sehat

Selasa, 27 Oktober 2026 | 23.03 WIB

Simulator Golf Gabungkan Aktivitas Fisik, Rekreasi dan Hiburan - Image
Lifestyle

Simulator Golf Gabungkan Aktivitas Fisik, Rekreasi dan Hiburan

Senin, 26 Oktober 2026 | 07.16 WIB

Gaya Hidup Sehat Makin Jadi Perhatian, 800 Peserta Ikut Festival Kesehatan di Jakarta - Image
Kesehatan

Gaya Hidup Sehat Makin Jadi Perhatian, 800 Peserta Ikut Festival Kesehatan di Jakarta

Senin, 28 September 2026 | 22.14 WIB

Terpopuler

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi - Image
1

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

2

Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen

3

Profil AKBP Netty Rosdiana, Istri Jenderal Polisi yang Pernah Sindir Seskab Teddy 'Lupa Daratan'

4

Prediksi Skor Garudayaksa vs PSS Sleman: Sama-Sama Terluka, Duel Pakansari Rawan Berakhir Imbang

5

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

6

Fitrah Maulana Syukuri Debut dan Cleansheet di ACL Two Bersama Persib Bandung

7

Prediksi Skor Garudayaksa FC vs PSS Sleman: Kejutan atau Deja vu Final Championship Musim Lalu

8

Prediksi Skor Dewa United vs Persija di Super League: Macan Kemayoran Amankan Poin Penting di Banten

9

Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal 

10

Jack Miller Ungkap Alasan Marah di Sprint Race MotoGP Malaysia, Minta Maaf ke Pramac Yamaha

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore