Gaya Hidup Sehat Tak Seiring dengan Peningkatan Kesehatan, Apa Penyebabnya? 

Ilustrasi pria dan wanita yang saling mendukung untuk menerapkan gaya hidup sehat. (Istimewa)

JawaPos.com - Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat ternyata tak sepenuhnya sejalan sering dengan peningkatan kondisi kesehatan.

Survei Herbalife Asia Pacific Wellness Culture Survey 2026 menunjukkan, keterbatasan waktu dan motivasi menjadi kendala masyarakat dalam mempertahankan kebiasaan sehat secara konsisten.

Director & General Manager Herbalife Indonesia Oktrianto Wahyu Jatmiko mengatakan, hampir tiga dari empat responden di Indonesia kini sebenarnya menjalani aktivitas wellness yang lebih beragam.

Sebanyak 71 persen responden juga mengaku lebih sering menjalani aktivitas tersebut dibandingkan tiga tahun lalu.

Namun, peningkatan perhatian terhadap kesehatan belum otomatis menghasilkan dampak yang sesuai harapan.

Hanya tiga dari lima responden yang menyatakan kondisi kesehatan fisik, mental, dan emosional mereka lebih baik dibandingkan tiga tahun sebelumnya.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kesadaran dan penerapan gaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari.