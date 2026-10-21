10 Manfaat Minum Air Hangat di Pagi Hari yang Jarang Diketahui

Ilustrasi seseorang minum air hangat di pagi hari. (Magnific)
JawaPos.com - Minum air hangat di pagi hari bisa menjadi kebiasaan sederhana untuk membantu menjaga kesehatan tubuh. Selain memberikan sensasi nyaman, kebiasaan ini juga dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan setelah tidur semalaman dan mendukung fungsi tubuh sebelum memulai aktivitas.
Melansir dari Mayo Clinic, air hangat pada dasarnya dibutuhkan tubuh untuk mengatur suhu, membantu pencernaan, melumasi persendian, serta membuang sisa metabolisme. Karena itu, mencukupi kebutuhan cairan setiap hari menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan.
Lantas apa saja manfaat yang diperoleh dari minum air hangat di pagi hari? Mengutip dari Cleveland Clinic, berikut 10 manfaatnya.
1. Membantu Meredakan Hidung Tersumbat
Salah satu manfaat minum air hangat di pagi hari ialah dapat membantu meredakan hidup tersumbat, terutama saat mengalami flu atau pilek. Uap yang dihasilkan air hangat dapat membantu melembapkan saluran hidung dan membuat lendir lebih mudah dikeluarkan. Dengan begitu, pernapasan dapat terasa lebih lega. Namun, hindari menghirup uap dari air yang terlalu panas karena berisiko menyebabkan luka bakar.
2. Melancarkan Pencernaan
Minum air hangat di pagi hari dapat membantu mendukung kelancaran sistem pencernaan. Asupan cairan yang cukup membantu proses pencernaan dan menjaga pergerakan usus agar tetap teratur, sehingga dapat membantu mencegah sembelit. Namun, manfaat tersebut tidak hanya diperoleh dari air hangat, tetapi juga dari air putih biasa selama kebutuhan cairan harian terpenuhi.
3. Membantu Mengatasi Sembelit
Sembelit atau konstipasi dapat terjadi ketika seseorang jarang buang air besar, mengalami kesulitan saat mengeluarkan tinja, atau memiliki tinja yang keras. Salah satu cara untuk membantu mencegah kondisi ini adalah mencukupi kebutuhan cairan setiap hari.
Minum air hangat pada pagi hari dapat menjadi bagian dari kebiasaan tersebut. Cairan membantu menjaga konsistensi tinja agar tidak terlalu keras, terutama jika dikombinasikan dengan konsumsi makanan berserat dan aktivitas fisik secara teratur.
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