5 Alasan Mengapa Kamu Mengalami Kecemasan di Pagi Hari Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang mengalami kecemasan di pagi hari./Magnific/primagefactory

JawaPos.com - Pernahkah kamu terbangun di pagi hari dengan perasaan gelisah, dada terasa tidak nyaman, pikiran langsung dipenuhi berbagai kekhawatiran, atau muncul perasaan seperti ada sesuatu yang buruk akan terjadi?

Padahal, hari bahkan belum benar-benar dimulai.



Bagi sebagian orang, pagi hari justru menjadi waktu ketika kecemasan terasa paling kuat. Saat membuka mata, bukannya merasa segar dan siap menjalani hari, mereka malah langsung memikirkan pekerjaan, hubungan, kondisi keuangan, masa depan, atau berbagai masalah yang belum selesai.



Kondisi ini bisa terasa membingungkan. Mengapa kecemasan muncul justru ketika kita baru bangun tidur?



Menurut psikologi, kecemasan di pagi hari dapat berkaitan dengan berbagai faktor, mulai dari cara otak memproses kekhawatiran, kualitas tidur, tekanan hidup, hingga kebiasaan yang terbentuk sebelum tidur.



Namun, penting untuk dipahami bahwa merasa cemas sesekali pada pagi hari tidak selalu berarti seseorang mengalami gangguan kecemasan. Kecemasan adalah respons normal tubuh terhadap tekanan atau ancaman. Yang perlu diperhatikan adalah ketika perasaan tersebut muncul terus-menerus, terasa berlebihan, atau mulai mengganggu kehidupan sehari-hari.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (27/9), terdapat lima alasan yang dapat membantu menjelaskan mengapa kamu mungkin mengalami kecemasan di pagi hari.



1. Pikiranmu Langsung Kembali pada Masalah yang Belum Selesai



Salah satu alasan paling sederhana mengapa kecemasan muncul setelah bangun tidur adalah karena pikiranmu kembali menghadapi masalah yang sebelumnya belum terselesaikan.



Ketika tidur, perhatianmu untuk sementara terlepas dari berbagai tuntutan kehidupan sehari-hari. Namun setelah bangun, otak kembali mengakses berbagai hal yang perlu dihadapi.



"Besok harus presentasi."



"Bagaimana kalau pekerjaanku tidak selesai?"



"Aku belum membalas pesan itu."



"Bagaimana kondisi keuanganku bulan ini?"



"Bagaimana kalau sesuatu berjalan buruk?"



Pikiran-pikiran seperti ini dapat muncul hanya beberapa detik setelah membuka mata.



Dalam psikologi, kekhawatiran sering berkaitan dengan kecenderungan seseorang untuk terus memikirkan kemungkinan negatif yang mungkin terjadi di masa depan. Ketika terdapat persoalan yang belum mendapatkan penyelesaian, pikiran dapat terus kembali kepadanya.



Masalahnya, otak tidak selalu membedakan antara memikirkan masalah dan benar-benar menyelesaikan masalah.



Kamu bisa menghabiskan waktu berjam-jam memikirkan suatu persoalan tanpa menghasilkan solusi. Akibatnya, pikiran terasa semakin penuh, sementara tubuh tetap berada dalam kondisi tegang.



Mengapa pagi hari terasa berbeda?



Pada malam hari, kamu mungkin memiliki banyak distraksi. Kamu bisa menonton film, bermain media sosial, berbicara dengan seseorang, membaca, atau melakukan berbagai aktivitas lain.



Pagi hari sering kali berbeda.



Suasana lebih tenang. Tidak banyak distraksi. Dan sebelum melakukan aktivitas apa pun, pikiranmu mungkin langsung tertuju pada hal-hal yang menunggu untuk dihadapi.



Inilah sebabnya seseorang dapat merasa, "Begitu bangun, aku langsung kepikiran semuanya."



Jika hal tersebut terjadi, bukan berarti ada sesuatu yang salah dengan dirimu. Bisa jadi pikiranmu sedang memberikan perhatian besar terhadap sesuatu yang dianggap penting, mengancam, atau belum terselesaikan.



2. Tubuh Mengalami Perubahan Fisiologis Setelah Bangun Tidur



Kecemasan bukan hanya persoalan pikiran. Tubuh juga memiliki peran besar.



Ketika mendekati waktu bangun, tubuh secara alami mengalami perubahan fisiologis untuk membantu kita beralih dari tidur menuju kondisi terjaga.



Salah satu hormon yang berkaitan dengan respons terhadap stres adalah kortisol. Kortisol memiliki berbagai fungsi penting dalam tubuh dan secara alami mengikuti pola harian. Kadarnya cenderung meningkat di sekitar waktu bangun sebagai bagian dari proses tubuh mempersiapkan diri untuk beraktivitas.



Pada sebagian orang, sensasi tubuh yang muncul ketika bangun dapat terasa mirip dengan gejala kecemasan.



Jantung terasa lebih aktif.



Tubuh terasa tegang.



Pikiran menjadi lebih waspada.



Napas mungkin terasa berbeda.



Jika seseorang kemudian menafsirkan sensasi tersebut sebagai tanda bahwa ada sesuatu yang salah, kecemasan dapat semakin meningkat.



Misalnya, seseorang bangun dengan jantung berdebar. Ia kemudian berpikir:



"Kenapa jantungku berdebar?"



"Jangan-jangan ada sesuatu yang buruk."



"Kenapa aku merasa seperti ini?"



Pikiran tersebut dapat meningkatkan perhatian terhadap sensasi tubuh. Semakin diperhatikan, sensasi tersebut terasa semakin kuat. Akhirnya terbentuk sebuah lingkaran:



sensasi tubuh → interpretasi negatif → semakin cemas → sensasi tubuh semakin terasa → semakin cemas.



Karena itu, pengalaman kecemasan pada pagi hari tidak selalu dimulai dari sebuah pikiran negatif. Terkadang, sensasi tubuh muncul terlebih dahulu dan kemudian ditafsirkan sebagai ancaman.



3. Kualitas Tidurmu Mungkin Tidak Seoptimal yang Kamu Kira



Tidur bukan sekadar "tidak sadar selama beberapa jam". Tidur merupakan proses biologis penting yang membantu tubuh dan otak melakukan berbagai fungsi pemulihan.



Ketika kualitas tidur terganggu, seseorang dapat bangun dengan kondisi tubuh yang belum benar-benar pulih.



Kurang tidur, jadwal tidur yang tidak teratur, sering terbangun pada malam hari, atau tidur yang tidak cukup dapat memengaruhi suasana hati dan kemampuan seseorang dalam menghadapi stres.



Bayangkan kamu menghadapi masalah yang sama ketika tubuh dalam kondisi segar dibandingkan ketika kamu tidur hanya beberapa jam.



Masalahnya mungkin sama.



Tetapi kapasitasmu untuk menghadapinya bisa terasa sangat berbeda.



Ketika kurang tidur, seseorang dapat menjadi lebih mudah tersinggung, sulit berkonsentrasi, lebih sensitif terhadap stres, dan lebih sulit mengendalikan respons emosional.



Akibatnya, persoalan kecil yang biasanya dapat ditangani dengan tenang bisa terasa jauh lebih berat ketika pagi tiba.



Siklus tidur dan kecemasan



Hubungan antara tidur dan kecemasan juga dapat berlangsung dua arah.



Kecemasan dapat membuat seseorang sulit tidur.



Kemudian kurang tidur dapat membuat seseorang lebih sulit mengelola kecemasan.



Akhirnya terbentuk sebuah siklus:



cemas → sulit tidur → kualitas tidur menurun → bangun dalam kondisi lelah → lebih sensitif terhadap stres → semakin cemas.



Jika kamu sering mengalami kecemasan ketika bangun, ada baiknya tidak hanya bertanya, "Mengapa aku terlalu banyak berpikir?"



Pertanyaan lain yang juga penting adalah:



"Bagaimana kualitas tidurku selama beberapa minggu terakhir?"



Perhatikan jam tidur, durasi tidur, frekuensi terbangun, serta apakah kamu merasa cukup beristirahat ketika bangun.



4. Kamu Sedang Menghadapi Tekanan yang Belum Kamu Sadari Sepenuhnya



Tidak semua kecemasan muncul karena satu masalah besar.



Terkadang kecemasan merupakan hasil akumulasi berbagai tekanan kecil yang berlangsung dalam waktu lama.



Pekerjaan yang menumpuk.



Konflik dengan pasangan.



Masalah keluarga.



Tekanan finansial.



Tuntutan sosial.



Ketidakpastian mengenai masa depan.



Perasaan tidak cukup baik.



Atau sekadar terlalu banyak hal yang harus dilakukan dalam waktu bersamaan.



Masing-masing mungkin tampak seperti masalah kecil. Tetapi ketika semuanya terjadi sekaligus, beban psikologisnya dapat menjadi besar.



Menariknya, seseorang tidak selalu menyadari bahwa dirinya sedang mengalami tekanan.



Ada orang yang tetap bekerja, tersenyum, bercanda, bertemu teman, dan menjalani rutinitas seperti biasa. Namun tubuh dan pikirannya mungkin tetap berada dalam kondisi waspada.



Ketika pagi tiba dan berbagai distraksi belum dimulai, perasaan yang sebelumnya tertutupi dapat terasa lebih jelas.



Itulah mengapa terkadang seseorang berkata:



"Aku sendiri tidak tahu kenapa aku cemas. Tidak ada masalah besar hari ini."



Bisa jadi memang tidak ada satu masalah besar.



Tetapi ada banyak tekanan kecil yang sudah menumpuk.



Coba perhatikan pola kecemasanmu



Daripada hanya bertanya, "Kenapa aku cemas?", cobalah bertanya:



Apa yang sedang paling banyak memenuhi pikiranku akhir-akhir ini?

Apakah ada sesuatu yang sedang aku hindari?

Apakah aku merasa memiliki terlalu banyak tanggung jawab?

Apakah ada keputusan penting yang belum kuambil?

Apakah aku sedang terlalu keras terhadap diriku sendiri?

Apakah ada situasi yang membuatku merasa tidak aman atau tidak memiliki kendali?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat membantu mengidentifikasi sumber tekanan yang mungkin tidak langsung terlihat.



5. Kamu Terbiasa Mengantisipasi Hal Buruk yang Belum Terjadi



Alasan lainnya berkaitan dengan cara kita berpikir.



Ketika menghadapi ketidakpastian, manusia secara alami berusaha memprediksi apa yang akan terjadi. Kemampuan tersebut sebenarnya sangat berguna. Dengan memprediksi kemungkinan masalah, kita bisa membuat persiapan.



Namun, pada kondisi tertentu, proses tersebut dapat berubah menjadi kekhawatiran yang berlebihan.



Alih-alih berkata:



"Apa yang bisa aku lakukan untuk menghadapi hari ini?"



pikiran berubah menjadi:



"Bagaimana kalau semuanya berjalan buruk?"



Kemudian satu kemungkinan buruk menghasilkan kemungkinan buruk lainnya.



"Bagaimana kalau aku gagal?"



"Kalau gagal, bagaimana dengan pekerjaanku?"



"Kalau pekerjaanku bermasalah, bagaimana dengan keuanganku?"



"Kalau keuanganku bermasalah, bagaimana dengan masa depanku?"



Pikiran dapat terus bergerak semakin jauh.



Dalam psikologi, pola seperti ini berkaitan dengan kekhawatiran terhadap masa depan dan kecenderungan untuk memusatkan perhatian pada ancaman yang mungkin terjadi.



Masalahnya adalah masa depan belum terjadi.



Namun tubuh dapat merespons pikiran tentang masa depan seolah-olah ancaman tersebut sedang terjadi sekarang.



Akibatnya, kamu bisa merasakan ketegangan hanya karena membayangkan sesuatu yang belum tentu terjadi.



Membedakan persiapan dan kekhawatiran



Salah satu cara untuk melihat perbedaannya adalah dengan bertanya:



"Apakah pemikiran ini membantuku mengambil tindakan, atau hanya membuatku mengulang skenario yang sama?"



Jika kamu memikirkan presentasi besok lalu membuat daftar persiapan, itu bisa menjadi bentuk pemecahan masalah.



Tetapi jika kamu menghabiskan satu jam membayangkan berbagai kemungkinan buruk tanpa melakukan tindakan apa pun, proses tersebut mungkin lebih dekat dengan kekhawatiran.



Perbedaannya bukan sekadar pada apa yang kamu pikirkan, tetapi pada apa yang terjadi setelahnya.



Jadi, Apa yang Bisa Dilakukan Jika Sering Cemas di Pagi Hari?



Mengalami kecemasan di pagi hari tidak otomatis berarti kamu mengalami gangguan kecemasan. Namun, jika kondisi tersebut sering terjadi, kamu dapat mulai memperhatikan pola dan mencoba beberapa kebiasaan sederhana.



1. Jangan langsung membuka media sosial



Begitu bangun tidur, otak masih berada dalam proses bertransisi menuju kondisi aktif.



Jika hal pertama yang dilakukan adalah membuka media sosial, membaca berita, atau memeriksa berbagai notifikasi, kamu dapat langsung memberikan banyak rangsangan kepada pikiran.



Cobalah memberi dirimu beberapa menit tanpa layar.



Bangun.



Minum air.



Merapikan tempat tidur.



Membuka jendela.



Mandi.



Atau melakukan aktivitas sederhana sebelum mulai mengonsumsi informasi dari luar.



2. Tuliskan hal-hal yang memenuhi pikiran



Jika pikiran terasa penuh, menuliskannya dapat membantu membuat kekhawatiran menjadi lebih konkret.



Tidak perlu menulis panjang.



Cukup tuliskan:



"Apa yang sedang membuatku cemas?"



Kemudian tuliskan jawabannya.



Setelah itu, bagi menjadi dua kategori:



Hal yang bisa aku kendalikan



dan



Hal yang tidak bisa aku kendalikan.



Fokuskan energi pada kategori pertama.



3. Bedakan fakta dan asumsi



Ketika merasa cemas, tanyakan:



"Apa faktanya?"



Kemudian:



"Apa yang sebenarnya hanya asumsi atau prediksiku?"



Misalnya:



Fakta: Besok aku memiliki presentasi.



Asumsi: Semua orang akan menganggapku tidak kompeten jika aku melakukan kesalahan.



Memisahkan keduanya dapat membantu pikiran melihat situasi secara lebih realistis.



4. Perhatikan pola tidur



Cobalah menjaga jadwal tidur dan bangun yang relatif konsisten. Kurangi kebiasaan yang dapat mengganggu tidur dan perhatikan apakah perubahan kualitas tidur berkaitan dengan tingkat kecemasan pada pagi hari.



Jika kecemasan terus muncul, catat selama beberapa minggu.



Misalnya:



Senin: tidur 5 jam → kecemasan tinggi.



Selasa: tidur 7 jam → kecemasan lebih rendah.



Rabu: tidur 6 jam → kecemasan sedang.



Catatan sederhana seperti ini dapat membantu menemukan pola yang sebelumnya tidak terlihat.



5. Jangan langsung mempercayai setiap pikiran yang muncul



Salah satu keterampilan penting dalam mengelola kecemasan adalah menyadari bahwa pikiran bukan selalu fakta.



Ketika pikiran berkata:



"Hari ini pasti buruk."



kamu tidak harus langsung mempercayainya.



Kamu dapat menggantinya dengan:



"Aku sedang merasa khawatir tentang hari ini. Perasaan itu nyata, tetapi belum tentu menggambarkan apa yang akan terjadi."



Tujuannya bukan memaksa diri untuk selalu berpikir positif.



Tujuannya adalah menciptakan jarak antara dirimu dan pikiran yang sedang muncul.



Kapan Kecemasan Pagi Perlu Mendapatkan Perhatian Lebih Serius?



Kecemasan sesekali merupakan bagian dari pengalaman manusia. Tetapi jika kecemasan muncul hampir setiap hari, terasa sulit dikendalikan, atau mulai mengganggu tidur, pekerjaan, hubungan sosial, aktivitas sehari-hari, atau kualitas hidup, sebaiknya pertimbangkan untuk berbicara dengan psikolog atau profesional kesehatan mental.



Terutama jika kecemasan disertai gejala fisik yang berat atau terus-menerus, jangan menganggap semuanya semata-mata sebagai masalah psikologis. Beberapa kondisi medis juga dapat menimbulkan gejala yang menyerupai kecemasan, sehingga evaluasi profesional dapat membantu menentukan penyebabnya.



Mencari bantuan bukan berarti kamu lemah.



Justru, memahami apa yang sedang terjadi merupakan salah satu langkah untuk merawat diri.



Penutup



Kecemasan di pagi hari dapat terasa sangat melelahkan karena muncul bahkan sebelum kamu benar-benar memulai aktivitas.



Namun, pengalaman tersebut tidak selalu berarti ada sesuatu yang "salah" dengan dirimu.



Bisa jadi pikiranmu sedang merespons masalah yang belum selesai. Bisa juga tubuh sedang mengalami perubahan alami setelah bangun tidur, kualitas tidurmu sedang kurang baik, tekanan hidup sedang menumpuk, atau kamu terlalu sering mengantisipasi berbagai kemungkinan buruk.



Hal terpenting adalah mulai memperhatikan polanya.



Kapan kecemasan muncul? Apa yang biasanya kamu pikirkan? Bagaimana kualitas tidurmu? Apa yang sedang terjadi dalam hidupmu? Dan apakah kecemasan tersebut menghilang setelah kamu mulai beraktivitas, atau justru bertahan sepanjang hari?



Semakin kamu memahami pola tersebut, semakin mudah untuk menentukan langkah yang tepat.



