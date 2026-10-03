Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Minggu, 4 Oktober 2026 | 06.33 WIB

7 Cara Bagaimana Rutinitas Bermain Ponsel di Pagi Hari Bisa Merusak Harimu Menurut Psikologi

seseorang yang bermain ponsel di pagi hari./Magnific/tirachardztirachardz - Image

seseorang yang bermain ponsel di pagi hari./Magnific/tirachardztirachardz

JawaPos.com - Pernahkah kamu membuka mata di pagi hari, lalu hal pertama yang dilakukan adalah meraih ponsel?

Awalnya mungkin hanya ingin melihat jam. Namun, satu notifikasi membuatmu membuka WhatsApp. Setelah itu, kamu berpindah ke Instagram, TikTok, YouTube, atau platform lainnya. Tanpa terasa, 20–30 menit telah berlalu.

Masalahnya bukan sekadar waktu yang terbuang.

Dari sudut pandang psikologi, kebiasaan menggunakan ponsel segera setelah bangun tidur dapat memengaruhi perhatian, suasana hati, tingkat stres, dan cara kita memulai hari. Ponsel memberikan begitu banyak rangsangan dalam waktu singkat: pesan, berita, video, komentar, pekerjaan, hiburan, dan berbagai informasi lain.

Akibatnya, sebelum kita benar-benar siap menghadapi hari, pikiran sudah terlebih dahulu dipenuhi oleh berbagai hal dari luar diri kita.

Tentu, tidak semua penggunaan ponsel di pagi hari otomatis buruk. Mengecek kalender, membaca pesan penting, mendengarkan musik, atau menggunakan aplikasi untuk kebutuhan tertentu tidak selalu menjadi masalah. Yang perlu diperhatikan adalah pola penggunaan yang spontan, berlebihan, dan sulit dikendalikan.

Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (27/9), terdapat tujuh cara rutinitas bermain ponsel di pagi hari dapat membuat hari terasa lebih berat menurut perspektif psikologi.

1. Ponsel Langsung Membajak Perhatianmu

Ketika baru bangun tidur, kita berada dalam kondisi transisi dari tidur menuju keadaan sadar sepenuhnya. Jika pada saat itu kita langsung memberikan berbagai rangsangan kepada otak melalui layar, perhatian kita dapat segera berpindah dari kondisi internal menuju berbagai stimulus eksternal.

Satu notifikasi bisa memunculkan rasa ingin tahu.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
5 Alasan Mengapa Kamu Mengalami Kecemasan di Pagi Hari Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu? - Image
Kepribadian

5 Alasan Mengapa Kamu Mengalami Kecemasan di Pagi Hari Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

Kamis, 1 Oktober 2026 | 06.57 WIB

Perbedaan Kebiasaan Pagi Hari Generasi Baby Boomer, Gen X, Milenial, dan Gen Z - Image
Kepribadian

Perbedaan Kebiasaan Pagi Hari Generasi Baby Boomer, Gen X, Milenial, dan Gen Z

Selasa, 29 September 2026 | 23.45 WIB

5 Pantangan di Pagi Hari Menurut Astrologi, Nomor 1 Sering Dilakukan - Image
Lifestyle

5 Pantangan di Pagi Hari Menurut Astrologi, Nomor 1 Sering Dilakukan

Rabu, 16 September 2026 | 21.04 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena - Image
1

Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena

2

Prediksi Skor Islandia vs Bulgaria di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Tundukkan Tim Tamu

3

Injury Time Timnas Indonesia vs Bangladesh Jadi 7 Menit, John Herdman Beri Penjelasan

4

Prediksi Skor Belarus vs San Marino di Liga Nations UEFA: Belyya Kryly Pesta Gol

5

Prediksi Skor Polandia vs Rumania di Liga Nations UEFA: Biało-czerwoni Berburu Kemenangan

6

Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Lumat Habis Shaheens

7

Prediksi Skor Kroasia vs Inggris di Liga Nations UEFA: The Three Lions Redam Tuan Rumah

8

Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan

9

Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Ceko: De la Fuente dan Denia seperti Bermain Catur

10

Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore