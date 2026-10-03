7 Cara Bagaimana Rutinitas Bermain Ponsel di Pagi Hari Bisa Merusak Harimu Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah kamu membuka mata di pagi hari, lalu hal pertama yang dilakukan adalah meraih ponsel?

Awalnya mungkin hanya ingin melihat jam. Namun, satu notifikasi membuatmu membuka WhatsApp. Setelah itu, kamu berpindah ke Instagram, TikTok, YouTube, atau platform lainnya. Tanpa terasa, 20–30 menit telah berlalu.

Masalahnya bukan sekadar waktu yang terbuang.

Dari sudut pandang psikologi, kebiasaan menggunakan ponsel segera setelah bangun tidur dapat memengaruhi perhatian, suasana hati, tingkat stres, dan cara kita memulai hari. Ponsel memberikan begitu banyak rangsangan dalam waktu singkat: pesan, berita, video, komentar, pekerjaan, hiburan, dan berbagai informasi lain.

Akibatnya, sebelum kita benar-benar siap menghadapi hari, pikiran sudah terlebih dahulu dipenuhi oleh berbagai hal dari luar diri kita.

Tentu, tidak semua penggunaan ponsel di pagi hari otomatis buruk. Mengecek kalender, membaca pesan penting, mendengarkan musik, atau menggunakan aplikasi untuk kebutuhan tertentu tidak selalu menjadi masalah. Yang perlu diperhatikan adalah pola penggunaan yang spontan, berlebihan, dan sulit dikendalikan.

Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (27/9), terdapat tujuh cara rutinitas bermain ponsel di pagi hari dapat membuat hari terasa lebih berat menurut perspektif psikologi.

1. Ponsel Langsung Membajak Perhatianmu

Ketika baru bangun tidur, kita berada dalam kondisi transisi dari tidur menuju keadaan sadar sepenuhnya. Jika pada saat itu kita langsung memberikan berbagai rangsangan kepada otak melalui layar, perhatian kita dapat segera berpindah dari kondisi internal menuju berbagai stimulus eksternal.