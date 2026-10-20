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Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 21 Oktober 2026 | 01.05 WIB

Begini Cara Menyimpan Beras untuk Stok Bulanan agar Tidak Berkutu

Ilustrasi beras yang divakum. (Magnific) - Image

Ilustrasi beras yang divakum. (Magnific)

JawaPos.com - Makanan pokok mayoritas masyarakat Indonesia adalah nasi yang berasal dari beras hasil pengolahan padi.

Beras menjadi kebutuhan pangan yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Oleh karena itu, menjaga ketersediaan stok beras di rumah menjadi salah satu hal penting untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Namun, stok beras yang aman tidak hanya pada jumlah dan ketersediaannya, tetapi juga pada kualitasnya. 

Menyimpan beras dalam jumlah banyak dapat menjadi tantangan tersendiri terutama karena adanya risiko kutu, debu, dan jamur.

Beras yang disimpan dengan cara yang tidak tepat dapat mengalami penurunan kualitas dan tidak layak dikonsumsi.

Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara menyimpan beras agar stok yang dimiliki tidak terbuang sia-sia, terutama in this economy, saat pengeluaran perlu anda pikirkan secara cermat.

Melansir informasi dari laman halodoc dan agrosumbermakmur pada (30/10) berikut cara menyimpan stok beras agar tahan lama dan bebas dari kutu.

Wadah kedap udara dapat melindungi beras dari debu, kutu, ataupun partikel kecil yang dapat mengganggu kualitas beras. Anda bisa menggunakan plastik yang divakum, kaca, dan stainless steel untuk wadah beras anda.

Editor: Novia Tri Astuti
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