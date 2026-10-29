Cara Menyimpan Sayuran agar Awet Seminggu Tanpa Kulkas, Tetap Segar dan Tidak Cepat Layu

JawaPos.com - Beberapa jenis sayuran mudah layu sehingga kualitasnya menurun saat dimasak, bahkan lebih cepat membusuk jika tidak disimpan dengan benar.

Padahal, sayuran merupakan komponen penting dalam berbagai masakan. Cuaca panas ekstrem juga dapat mempercepat sayuran cepat kering dan layu.

Sehingga sayuran yang sudah terlanjur dibeli justru tidak bisa digunakan, dan berakhir terbuang sia-sia.

In this economy, diitengah kenaikan harga bahan makanan, hasil panen yang tidak menentu, sampai musim kemarau panjang, menjaga kesegaran sayuran menjadi salah satu cara untuk menghemat pengeluaran.

Dengan teknik penyimpanan yang tepat, bahan makan dapat dimanfaatkan lebih optimal tanpa membuang uang secara percuma.

Masalah bisa muncul jika anda tidak memiliki fasilitas penyimpanan yang memadai, seperti kulkas atau chiller.

Meski demikian, ada beberapa alternatif yang bisa digunakan untuk menjaga kesegaran sayuran tanpa kulkas agar tidak cepat layu dan busuk.

Melansir informasi dari laman bbppkupang dan aquaelektronik pada (23/10) berikut solusi menyimpan sayuran tanpa kulkas agar lebih awet dan tahan sampai seminggu.

Memisahkan buah dan sayur

Sayur dan buah sebaiknya dipisahkan untuk mencegah proses pembusukan. Pasalnya, di dalam beberapa buah terdapat kandungan zat etilen yang bisa mempercepat pembusukan bagi sayur dan buah di sekitarnya.