10 Sifat Manis Orang yang Selalu Menyimpan Kartu Ucapan yang Diterimanya Menurut Psikologi

Sifat orang yang selalu menyimpan kartu ucapan menurut psikologi (Magnific/ magnific)
JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa orang yang menyimpan kartu ucapan memandangnya lebih dari sekadar selembar kertas biasa.
Kartu tersebut dianggap sebagai bagian kecil dari sejarah yang mencerminkan emosi antara pengirim dan penerima.
Berbagai emosi tersebut ternyata berkaitan dengan sejumlah sifat khas yang menonjol pada kelompok sentimental ini.
Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (5/9), berikut sepuluh sifat manis yang biasa dimiliki orang yang selalu menyimpan kartu ucapan yang pernah diterimanya.
1. Memiliki ingatan emosional yang kuat
Penelitian membuktikan bahwa kenangan yang terbentuk dari emosi mendalam cenderung lebih kuat dibanding kenangan lainnya.
Sebagian kartu memang dikirim karena kewajiban, namun kebanyakan berasal dari orang yang benar-benar peduli.
Seseorang cenderung menyimpan kartu ketika mengingat perasaan yang dirasakannya saat menerima kartu tersebut.
Makna dari gestur tersebut menjadi alasan utama mengapa kartu itu terus disimpan hingga bertahun-tahun.
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Jawa Pos
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