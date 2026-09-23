Bukan Sekadar Obat Biasa! Rahasia Terapi Gen Tumpas Penyakit Langka hingga Kanker

JawaPos.com - Dunia kedokteran modern terus mengalami kemajuan pesat dalam menemukan metode pengobatan yang lebih efektif dan presisi.
Salah satu terobosan paling revolusioner saat ini adalah terapi gen (gene therapy), yang dapat dimanfaatkan untuk pengobatan penyakit langka dan kanker.
Berbeda dengan obat-obatan konvensional yang umumnya hanya meredakan gejala, terapi gen bekerja langsung menyasar akar permasalahan penyakit di tingkat molekuler dan genetika manusia.
Melansir dari laman The Ohio State University pada Rabu (23/09), terapi gen merupakan pendekatan medis inovatif yang bertujuan mengubah, mengganti, atau memperbaiki gen yang rusak di dalam sel tubuh pasien.
Inovasi ini memberikan harapan hidup baru bagi penderita penyakit kelainan bawaan hingga penyakit berat seperti kanker.
Secara ilmiah, terapi gen menggunakan vektor khusus seperti virus yang dimodifikasi dan dinonaktifkan sifat bahayanya untuk menyisipkan gen baru yang berfungsi normal ke dalam sel target.
Penelitian dan studi genetika molekuler menunjukkan bahwa perbaikan pada rantai DNA mampu memperbaiki kesalahan cetak biru protein tubuh secara permanen.
Pendekatan pengobatan presisi ini terbukti secara klinis menghentikan laju degenerasi sel, meningkatkan efikasi diri dan kualitas hidup pasien, serta menawarkan potensi kesembuhan jangka panjang.
Berikut adalah beberapa keunggulan dan rahasia penting dari pengembangan terapi gen dalam dunia medis:
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