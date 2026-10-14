Terapi MBCT: Mindfulness untuk Stres dan Depresi, Kata Psikolog

Ilustrasi terapi mindfulness mengelola stres dan depresi./Pexels.com
JawaPos.com - Tekanan pekerjaan, tuntutan hidup, dan pikiran negatif yang terus berulang sering membuat seseorang sulit merasa tenang.
Jika dibiarkan, stres berkepanjangan dapat berkembang menjadi gangguan kecemasan hingga depresi.
Kondisi ini kerap mengganggu tidur, konsentrasi, kesehatan hingga hubungan dengan orang terdekat.
Salah satu pendekatan yang kini kian dilirik adalah Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT), terapi yang memadukan teknik terapi perilaku kognitif (cognitive behavioral therapy/CBT) dengan meditasi kesadaran penuh.
Pendekatan ini awalnya dirancang untuk mencegah kekambuhan depresi.
Melansir dari laman The Ohio State University pada Rabu (14/10), menyebutkan Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) dapat membantu penderita depresi berulang agar tetap pulih dalam jangka panjang.
Pikiran manusia cenderung terjebak dalam pola berpikir negatif dengan MBCT melatih seseorang untuk tetap hadir di saat ini sehingga mampu merespons situasi secara sadar, bukan sekadar bereaksi secara otomatis.
Menerapkan mindfulness dapat menjadi opsi non obat, tetapi keputusan terapi sebaiknya tetap dibicarakan dengan tenaga profesional.
Berikut adalah hal penting yang perlu dipahami tentang terapi MBCT:
1. Perhatian disertai sikap yang tepat
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