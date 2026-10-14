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Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 14 Oktober 2026 | 20.10 WIB

Jangan Asal Memberi Makan Bayi! 8 Makanan Ini Berisiko Picu Keracunan Bahkan Komplikasi Serius

Ilustrasi bayi yang menangis/Magnific

JawaPos.com-Makanan Pendamping Asi (MPASI) pada umumnya diberikan pada bayi usia 6 bulan.

Namun, ketika bayi sudah mulai mengkonsumsi MPASI, bukan berarti semua jenis makanan dapat diberikan dengan aman.

Beberapa bahan makanan berisiko menimbulkan gangguan kesehatan karena sistem pencernaan dan organ tubuh bayi masih berkembang.

Selain itu, makanan yang tidak diolah dengan benar dapat menjadi sumber bakteri dan mikroorganisme berbahaya pada bayi.

Konsumsi bayi adalah tanggungjawab orang tua maupun pihak lain yang turut memberikan makanan, seperti pengasuh dan anggota keluarga lainya.

Pemilihan makanan yang tidak tepat dapat memicu gangguan kesehatan pada bayi, bahkan berisiko mengancam nyawa. 

Melansir informasi dari jawapos.com, terdapat bayi  berusia 28 hari yang meninggal setelah diberi telur mentah dengan dalih untuk meredakan demam.

Pemberian telur mentah maupun setengah matang kepada bayi perlu dihindari karena berisiko mengandung bakteri penyebab infeksi dan keracunan makanan.

Editor: Novia Tri Astuti
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