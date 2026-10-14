Jangan Asal Memberi Makan Bayi! 8 Makanan Ini Berisiko Picu Keracunan Bahkan Komplikasi Serius

JawaPos.com-Makanan Pendamping Asi (MPASI) pada umumnya diberikan pada bayi usia 6 bulan.
Namun, ketika bayi sudah mulai mengkonsumsi MPASI, bukan berarti semua jenis makanan dapat diberikan dengan aman.
Beberapa bahan makanan berisiko menimbulkan gangguan kesehatan karena sistem pencernaan dan organ tubuh bayi masih berkembang.
Selain itu, makanan yang tidak diolah dengan benar dapat menjadi sumber bakteri dan mikroorganisme berbahaya pada bayi.
Konsumsi bayi adalah tanggungjawab orang tua maupun pihak lain yang turut memberikan makanan, seperti pengasuh dan anggota keluarga lainya.
Pemilihan makanan yang tidak tepat dapat memicu gangguan kesehatan pada bayi, bahkan berisiko mengancam nyawa.
Melansir informasi dari jawapos.com, terdapat bayi berusia 28 hari yang meninggal setelah diberi telur mentah dengan dalih untuk meredakan demam.
Pemberian telur mentah maupun setengah matang kepada bayi perlu dihindari karena berisiko mengandung bakteri penyebab infeksi dan keracunan makanan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!
Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan
Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: Rekor Pertemuan Jadi Modal Tuan Rumah
Prediksi Skor Tenerife vs Girona: Tamu Incar Tiga Poin, Tuan Rumah Tertekan
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan di AFC Champions League Elite: Duel Berujung Imbang
TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022