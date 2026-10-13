Amarah Membara Saat Cuaca Panas, Benarkah Suhu Tinggi Mempengaruhi Emosi yang Meningkat?

Ilustrasi cuaca panas. (Magnific)
JawaPos.com - Suhu panas yang sejumlah daerah belakangan ini terjadi di periode musim kemarau.
Bahkan, suhu maksimum di Jawa Timur tepatnya di Bandara Juanda Sidoarjo, tercatat mencapai 36 derajat Celcius. Gelombang panas tidak hanya berdampak langsung pada kondisi fisik tetapi juga dapat mempengaruhi kondisi psikis seseorang.
Namun, di balik itu masyarakat terpaksa tetap harus menjalankan aktivitas sehari-hari meskipun suhu udara terasa menyengat.
Sementara itu, berdasarkan informasi dari laman resmi kemkes.go.id produktivitas pekerja dengan keterampilan rendah dapat menurun saat suhu udara melampaui ambang batas 26, 2 derajat Celcius.
Misalnya saat terjebak kemacetan seseorang akan lebih mudah membunyikan klakson, suhu panas yang mempengaruhi perdebatan kecil kemudian berkembang menjadi konflik, sampai persoalan sepele di kantor yang memicu berbagai ketegangan.
Menurut pendapat dari dosen psikologi Marini, S.Psi., Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMS), suhu udara tinggi memiliki hubungan dengan peningkatan stres dan agresivitas seseorang. Fenomena tersebut dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor antara lain sebagai berikut.
Lingkungan tidak nyaman
Suhu yang tinggi karena cuaca panas menyebabkan lingkungan terasa tidak nyaman. Ketidaknyamanan memicu stres dan membuat seseorang beradaptasi pada tekanan (coping) serta sulit mengendalikan responnya pada lingkungan sekitar, seperti saat terjebak macet di jalan raya, pengendara mungkin akan lebih sering membunyikan klakson, percakapan kecil berubah menjadi perdebatan, serta lingkungan kerja menjadi tidak kondusif .
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