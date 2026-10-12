Bayi Meninggal Diberi Telur Mentah, IDAI Keluarkan 6 Imbauan Terkait Pemberian Makan

JawaPos.com - Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) memberikan enam imbauan kepada orang tua terkait pemberian makan pada usia bayi. Imbauan ini dikeluarkan setelah adanya kasus bayi 28 hari meninggal usai diberikan telur mentah di Surabaya.

Ketua Pengurus Pusat IDAI Dr. Piprim Basarah Yanuarso, Sp.A, Subsp Kardio(K), menegaskan bahwa pemberian makanan kepada bayi harus memperhatikan kecukupan gizi, kesiapan perkembangan, dan keamanan pangan.

“Keselamatan dan kesehatan anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap praktik pemberian makanan,” kata dr. Piprim.

Berikut enam imbauannya terkait pemberian makan bayi:

1. Utamakan ASI Eksklusif Selama Enam Bulan

IDAI merekomendasikan pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan bayi. Apabila ASI tidak dapat diberikan, penggunaan susu formula harus disesuaikan dengan kebutuhan dan indikasi medis.

“ASI eksklusif selama 6 bulan tetap merupakan rekomendasi utama,” tegas dr. Piprim.

2. Mulai MPASI pada Usia Enam Bulan

Pemberian makanan pendamping ASI (MPASI) secara umum dianjurkan mulai usia enam bulan. Pada usia tersebut, kebutuhan nutrisi bayi mulai memerlukan tambahan dari makanan selain ASI.