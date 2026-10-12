Jangan Beri Telur Mentah, Cek 4 Tanda Bayi Sudah Siap Terima MPASI

JawaPos.com - Bayi tidak boleh sembarangan diberi makanan, termasuk telur, apalagi telur mentah, sebelum siap menerima makanan pendamping ASI (MPASI).

Karena itu, Orang tua perlu mengenali empat tanda bayi siap menerima MPASI sehingga tidak asal memberikan asupan makanan kepada bayi.

Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Dr. Piprim Basarah Yanuarso, Sp.A, Subsp Kardio(K), menjelaskan bahwa kesiapan bayi menerima MPASI harus dinilai secara menyeluruh.

"Pemberian makanan yang tidak sesuai dengan usia, kemampuan menelan, atau tekstur yang dapat ditoleransi bayi dapat meningkatkan risiko tersedak, aspirasi, dan gangguan pemberian makan," katanya kepada wartawan, Senin (12/10).

Berikut empat tanda bayi sudah siap menerima MPASI yang perlu diperhatikan orang tua.

1. Mampu Mengontrol Kepala dan Leher Bayi perlu mampu mempertahankan posisi kepala dan leher dengan stabil sebelum mulai menerima MPASI. Kemampuan ini akan membantu bayi menjaga posisi tubuh saat makan.

2. Mampu Duduk dengan Bantuan Tanda berikutnya adalah bayi mampu duduk dengan bantuan dan mempertahankan posisi tubuh yang memadai.

Posisi tubuh yang stabil penting bagi bayi untuk mendukung proses makan yang lebih aman.

3. Mampu Mengoordinasikan Gerakan Mulut dan Menelan Bayi perlu menunjukkan koordinasi gerakan mulut serta kemampuan menelan makanan dengan tekstur yang sesuai.