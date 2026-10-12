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Ardini Pramitha
Senin, 12 Oktober 2026 | 19.23 WIB

Emil Sampaikan Duka Atas Meninggalnya Bayi 28 Hari yang Meninggal Usai Diberi Telur Mentah

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak (Dadang Kurnia/JawaPos.com). - Image

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak (Dadang Kurnia/JawaPos.com).

JawaPos.com - Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak sampaikan duka mendalam atas kematian Alena, bayi berusia 28 hari yang meninggal usai diduga diberi telur mentah oleh neneknya. 

Alena sempat menjalani perawatan sejak Jumat (9/10/2026) dineonatal intensive care unit (NICU) RSU dr Soetomo sebelum meninggal dunia, Minggu (11/10/2026).

Informasi meninggalnya Alena disampaikan oleh akun media sosial @calistaarisha yang merupakan tantenya. 

Dalam unggahannya, pihak keluarga juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan selama Alena menjalani perawatan, termasuk Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak dan tenaga medis RSUD Dr Soetomo.

"Kami sangat berduka. Saya meyakini tim RSU dr Soetomo telah memberikan pelayanan semaksimal mungkin untuk menyelamatkan nyawa ananda Alena sejak dirujuk dalam kondisi yang sangat memprihatinkan saat tiba di RSU dr Soetomo,” kata Emil, Senin (12/10/2026). 

Mengenai penyebab kondisi kritis yang dialami Alena, Emil menyebut informasi medis yang diterimanya menunjukkan adanya infeksi serius pada saluran pencernaan. 

Meski demikian, ia meminta agar dugaan hubungan antara kondisi tersebut dan konsumsi telur mentah diserahkan kepada tenaga medis untuk mendapatkan penjelasan yang tepat.

“Untuk keterkaitan dengan apa yang dikonsumsi, mohon kita serahkan ke tim medis terkait untuk memberi keterangan. Info yang kami dapat, terjadi infeksi serius di saluran pencernaan,” jelasnya.

Emil menegaskan bahwa pihaknya belum akan menyampaikan keterangan lebih jauh terkait persoalan tersebut. Ia memilih memberikan ruang bagi keluarga, terutama ibu Alena, untuk melewati masa berkabung.

“Untuk saat ini, izinkan saya menghormati kondisi ibunda dari Alena dan keluarga yang sangat berduka. Keterangan lebih lanjut akan kami sampaikan di waktu yang tepat,” tambahnya.

Editor: Bintang Pradewo
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