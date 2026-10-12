IDAI Ingatkan 3 Bahaya Telur Mentah Buat Bayi, Sampai 6 Bulan ASI Masih Asupan Utama

JawaPos.com - Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mengingatkan tiga bahaya bayi usia di bawah enam bulan mengonsumsi telur. Hal ini sehubungan dengan kasus bayi usia 28 hari yang meninggal dunia pada Minggu (11/10) di RSUD Dr Soetomo Surabaya usai diberi telur mentah oleh neneknya.

Ketua Pengurus Pusat IDAI Dr. Piprim Basarah Yanuarso, Sp.A, Subsp Kardio(K) menegaskan bahwa konsumsi telur maupun makanan lain belum dibutuhkan bayi di bawah usia enam bulan. Pemberian asupan selain Air Susu Ibu (ASI) bagi bayi di bawah enam bulan cenderung membahayakan.

"IDAI menegaskan bahwa telur mentah atau setengah matang tidak dianjurkan untuk diberikan kepada bayi dan anak, terutama karena risiko keamanan pangan," ujarnya kepada wartawan, Senin (12/10).

Berikut adalah tiga bahaya anak di bawah usia enam bulan mengonsumsi telur mentah.

1. Risiko Infeksi Salmonella

dr. Piprim menjelaskan, telur mentah atau setengah matang dapat mengandung bakteri Salmonella yang menyebabkan infeksi saluran cerna atau salmonelosis. Infeksi ini dapat menimbulkan gejala berupa diare, demam, nyeri perut, muntah, dan dehidrasi.

"Pada bayi dan anak kecil, infeksi dapat berlangsung lebih berat dan berpotensi menimbulkan komplikasi serius," ungkap dr. Piprim.

2. Bayi Tak Butuh Selain ASI