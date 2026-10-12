IDAI Ingatkan 3 Bahaya Telur Mentah Buat Bayi, Sampai 6 Bulan ASI Masih Asupan Utama

Ilustrasi telur mentah (Freepik)
JawaPos.com - Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mengingatkan tiga bahaya bayi usia di bawah enam bulan mengonsumsi telur. Hal ini sehubungan dengan kasus bayi usia 28 hari yang meninggal dunia pada Minggu (11/10) di RSUD Dr Soetomo Surabaya usai diberi telur mentah oleh neneknya.
Ketua Pengurus Pusat IDAI Dr. Piprim Basarah Yanuarso, Sp.A, Subsp Kardio(K) menegaskan bahwa konsumsi telur maupun makanan lain belum dibutuhkan bayi di bawah usia enam bulan. Pemberian asupan selain Air Susu Ibu (ASI) bagi bayi di bawah enam bulan cenderung membahayakan.
"IDAI menegaskan bahwa telur mentah atau setengah matang tidak dianjurkan untuk diberikan kepada bayi dan anak, terutama karena risiko keamanan pangan," ujarnya kepada wartawan, Senin (12/10).
Berikut adalah tiga bahaya anak di bawah usia enam bulan mengonsumsi telur mentah.
1. Risiko Infeksi Salmonella
dr. Piprim menjelaskan, telur mentah atau setengah matang dapat mengandung bakteri Salmonella yang menyebabkan infeksi saluran cerna atau salmonelosis. Infeksi ini dapat menimbulkan gejala berupa diare, demam, nyeri perut, muntah, dan dehidrasi.
"Pada bayi dan anak kecil, infeksi dapat berlangsung lebih berat dan berpotensi menimbulkan komplikasi serius," ungkap dr. Piprim.
2. Bayi Tak Butuh Selain ASI
Selain risiko infeksi, dr. Piprim menegaskan bahwa telur mentah atau setengah matang tidak memberikan keuntungan gizi kepada bayi.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship
Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama
Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan
Prediksi Skor Feyenoord vs AZ Alkmaar: Sama-Sama Produktif, Laga Berpotensi Imbang
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Surabaya Panas! Keringat Penjahit, Kipas Angin Laris, dan Tagihan Listrik Bengkak
Prediksi Skor Barcelona vs Getafe di Liga Spanyol: Blaugrana Pesta Gol di Camp Nou
Prediksi Susunan Pemain Como vs AS Roma: Fabregas Siapkan Taktik Subbuteo
Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022