Miris, Bayi 28 Hari Meninggal Dunia Usai Diduga Diberi Telur Mentah oleh Neneknya

Ilustrasi bayi baru lahir. (Magnific)
JawaPos.com - Seorang bayi berusia 28 hari bernama Alena dinyatakan meninggal dunia usai diduga diberi telur mentah oleh sang nenek. Pemberian telur mentah ini dilakukan sang nenek sebagai upaya menyembuhkan demam.
Humas RSU Dr Soetomo di mana bayi menjalani perawatan, Adin Niken membenarkan bahwa Alena telah berpulang. "Betul, pasien bayi tersebut meninggal hari ini pukul 07.10 WIB. Tercatat 28 hari usia adeknya saat meninggal," kata Niken kepada JawaPos.com.
Kasus ini pertama kali diungkapkan oleh tante korban Callista Arisha melalui unggahnya di media sosial Threads. Dalam postingan tersebut, Callista menyampaikan bahwa membutuhkan ruang Neonatal Intensive Care Unit (NICU) untuk keponakannya yang sedang kritis, Kamis (8/10).
Tak lama setelah itu, Alena pun dirujuk ke RSU dr Soetomo pada Jumat (9/10). Namun, kondisi Alena dilaporkan memburuk dan dinyatakan meninggal dunia pada Minggu (11/10).
"Teman teman threads, terimakasih banyak untuk doa kalian buat alena ya🤍 dengan berat hati aku menyampaikan alena telah berpulang, alena sudah tidak sakit lagi, alena sudah jadi bidadari disana 😍, untuk permasalahan keluarga suami ariana, SUDAH KAMI TINDAK LANJUTI, makanya ariana meminta untuk tidak membahasnya karna ariana juga belum siap menjawab pertanyaan pertanyaan kalian 🥹 mohon doa untuk alena di surga yaa 🤲🏻🥰," tulis akun @calistaarisha dalam unggahan Threads dilihat JawaPos.com, Minggu (11/10).
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Jawa Pos
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