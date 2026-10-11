Miris, Bayi 28 Hari Meninggal Dunia Usai Diduga Diberi Telur Mentah oleh Neneknya

JawaPos.com - Seorang bayi berusia 28 hari bernama Alena dinyatakan meninggal dunia usai diduga diberi telur mentah oleh sang nenek. Pemberian telur mentah ini dilakukan sang nenek sebagai upaya menyembuhkan demam.

Humas RSU Dr Soetomo di mana bayi menjalani perawatan, Adin Niken membenarkan bahwa Alena telah berpulang. "Betul, pasien bayi tersebut meninggal hari ini pukul 07.10 WIB. Tercatat 28 hari usia adeknya saat meninggal," kata Niken kepada JawaPos.com.

Kasus ini pertama kali diungkapkan oleh tante korban Callista Arisha melalui unggahnya di media sosial Threads. Dalam postingan tersebut, Callista menyampaikan bahwa membutuhkan ruang Neonatal Intensive Care Unit (NICU) untuk keponakannya yang sedang kritis, Kamis (8/10).

Tak lama setelah itu, Alena pun dirujuk ke RSU dr Soetomo pada Jumat (9/10). Namun, kondisi Alena dilaporkan memburuk dan dinyatakan meninggal dunia pada Minggu (11/10).