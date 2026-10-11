Dua Kecamatan di Padang Diterjang Banjir, Keselamatan Warga dan Kebutuhan Dasar jadi Prioritas

Sungai Lubuk Minturun di Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto meluap setelah hujan deras mengguyur Kota Padang, Sabtu (10/10/2026) sore. (Padang Ekspres)
JawaPos.com - Banjir yang melanda sejumlah kawasan di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), pada Sabtu (10/10), mendapat perhatian Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PAN, Athari Gauthi Ardi. Ia meminta keselamatan warga serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak menjadi prioritas dalam penanganan bencana.
Legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Sumbar I tersebut juga mendorong agar proses evakuasi dilakukan secara cepat dan tepat, terutama terhadap warga yang masih terjebak banjir dan membutuhkan pertolongan segera.
“Dalam situasi seperti ini, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Warga yang terdampak perlu segera mendapatkan pertolongan dan dipastikan berada di tempat yang aman,” kata Athari kepada wartawan, Minggu (11/10).
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Athari menilai, kehadiran petugas di lokasi bencana sangat penting untuk memastikan seluruh warga terdampak memperoleh bantuan sesuai kebutuhan. Perhatian khusus, menurutnya, perlu diberikan kepada kelompok rentan, seperti anak-anak, lanjut usia (lansia), serta masyarakat yang membutuhkan penanganan khusus.
“Jangan sampai ada warga yang kesulitan mendapatkan bantuan. Kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan tempat berlindung harus diperhatikan agar masyarakat bisa melewati kondisi darurat ini dengan baik,” ucapnya.
Selain penanganan pada masa darurat, Athari mengingatkan pentingnya upaya pemulihan setelah banjir mulai surut. Ia berharap masyarakat terdampak memperoleh pendampingan yang diperlukan agar dapat kembali menjalankan aktivitas dengan aman.
“Setelah kondisi mulai membaik, masyarakat juga perlu mendapat perhatian agar bisa kembali beraktivitas dengan aman. Kita berharap seluruh warga terdampak diberi keselamatan dan situasi segera pulih,” tegasnya.
BPBD Fokus Evakuasi Warga
Banjir melanda Kota Padang setelah hujan lebat mengguyur wilayah tersebut sejak Sabtu siang. Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang, dua kecamatan yang terdampak cukup parah adalah Koto Tangah dan Kuranji.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton, mengatakan petugas masih memprioritaskan penyelamatan warga yang terjebak banjir di sejumlah lokasi terdampak.
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