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Ryandi Zahdomo
Minggu, 11 Oktober 2026 | 23.58 WIB

Banjir Terjang Kota Padang: 672 Warga Kuranji Mengungsi, Bantuan Logistik Mulai Disalurkan

Banjir merendam sejumlah permukiman di tiga kecamatan di Kota Padang, Sumatera Barat, akibat hujan berintensitas tinggi sejak Sabtu (10/10). (Dok BNPB) - Image

Banjir merendam sejumlah permukiman di tiga kecamatan di Kota Padang, Sumatera Barat, akibat hujan berintensitas tinggi sejak Sabtu (10/10). (Dok BNPB)

JawaPos.com - Sebanyak 672 warga di Kecamatan Kuranji terpaksa mengungsi setelah banjir merendam sejumlah permukiman di tiga kecamatan di Kota Padang, Sumatera Barat. Banjir terjadi sebab hujan berintensitas tinggi terjadi sejak Sabtu (10/10).

Hingga Minggu (11/10) dini hari, pemerintah bersama tim gabungan mengerahkan ratusan personel untuk mempercepat evakuasi korban selamat dan menyalurkan bantuan logistik darurat. Proses penanggulangan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BPBD, Polri, TNI, Basarnas, pemerintah daerah, serta unsur relawan.

Berdasarkan laporan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Provinsi Sumatera Barat per Minggu (11/10) pukul 03.34 WIB, genangan air masih merendam sejumlah kawasan permukiman.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan menjelaskan, banjir berdampak langsung pada tiga kecamatan utama, yaitu Kuranji, Koto Tangah, dan Nanggalo. Secara detail, wilayah terdampak mencakup enam kelurahan yaitu Kuranji, Koto Panjang Ikua Koto, Batipuh Panjang, Lubuk Minturun, Tabiang Banda Gadang, dan Gurun Laweh.

Tercatat secara sementara, sebanyak 225 kepala keluarga atau 498 jiwa terdampak oleh bencana ini. Sementara itu, khusus di Kecamatan Kuranji, jumlah warga yang mengungsi mencapai 672 jiwa. "Angka tersebut masih dalam proses pendataan dan pemutakhiran oleh petugas," ujar Berton, Minggu (11/10).

Di tengah situasi darurat tersebut, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 238 jiwa dari lokasi-lokasi terdampak. Langkah kaji cepat terus dijalankan oleh BPBD Kota Padang guna memastikan seluruh warga berada di tempat yang aman.

Saat ini, para pengungsi tersebar di tiga titik penampungan:

-367 jiwa berada di tenda pengungsian Lapau Munggu dan rumah-rumah warga sekitar.

-250 jiwa menempati Mushalla Ar Ridwan Kampung Tangah.

-55 jiwa mengungsi di Warung Jembatan Guo.

Editor: Diar Candra
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