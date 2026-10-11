Banjir Terjang Kota Padang: 672 Warga Kuranji Mengungsi, Bantuan Logistik Mulai Disalurkan

Banjir merendam sejumlah permukiman di tiga kecamatan di Kota Padang, Sumatera Barat, akibat hujan berintensitas tinggi sejak Sabtu (10/10). (Dok BNPB)
JawaPos.com - Sebanyak 672 warga di Kecamatan Kuranji terpaksa mengungsi setelah banjir merendam sejumlah permukiman di tiga kecamatan di Kota Padang, Sumatera Barat. Banjir terjadi sebab hujan berintensitas tinggi terjadi sejak Sabtu (10/10).
Hingga Minggu (11/10) dini hari, pemerintah bersama tim gabungan mengerahkan ratusan personel untuk mempercepat evakuasi korban selamat dan menyalurkan bantuan logistik darurat. Proses penanggulangan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BPBD, Polri, TNI, Basarnas, pemerintah daerah, serta unsur relawan.
Berdasarkan laporan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Provinsi Sumatera Barat per Minggu (11/10) pukul 03.34 WIB, genangan air masih merendam sejumlah kawasan permukiman.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan menjelaskan, banjir berdampak langsung pada tiga kecamatan utama, yaitu Kuranji, Koto Tangah, dan Nanggalo. Secara detail, wilayah terdampak mencakup enam kelurahan yaitu Kuranji, Koto Panjang Ikua Koto, Batipuh Panjang, Lubuk Minturun, Tabiang Banda Gadang, dan Gurun Laweh.
Tercatat secara sementara, sebanyak 225 kepala keluarga atau 498 jiwa terdampak oleh bencana ini. Sementara itu, khusus di Kecamatan Kuranji, jumlah warga yang mengungsi mencapai 672 jiwa. "Angka tersebut masih dalam proses pendataan dan pemutakhiran oleh petugas," ujar Berton, Minggu (11/10).
Di tengah situasi darurat tersebut, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 238 jiwa dari lokasi-lokasi terdampak. Langkah kaji cepat terus dijalankan oleh BPBD Kota Padang guna memastikan seluruh warga berada di tempat yang aman.
Saat ini, para pengungsi tersebar di tiga titik penampungan:
-367 jiwa berada di tenda pengungsian Lapau Munggu dan rumah-rumah warga sekitar.
-250 jiwa menempati Mushalla Ar Ridwan Kampung Tangah.
-55 jiwa mengungsi di Warung Jembatan Guo.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk
Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan
Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda
Prediksi Skor Isenmulang Kalteng vs Persebaya di Super League, Green Force Berpeluang Curi Tiga Poin
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Susunan Pemain Persik vs Madura United: Reina Siapkan Strategi Terbaik
Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!
Suahasil Buka Suara soal Pembagian Tugas Tiga Wamenkeu, Ini Fokusnya!
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang
Adhyaksa FC Bekasi Vs PSGC Ciamis: Misi Bangkit Tuan Rumah
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022