Kemenkes: 9 dari 10 Anak Muda Indonesia dengan Depresi Belum Terakses Pengobatan

Ilustrasi orang yang mengalami depresi. (Freepik)
JawaPos.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat 9 dari 10 anak muda Indonesia yang mengalami depresi belum terakses pengobatan. Kebanyakan berusia 15-25 tahun.
Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes Maria Endang Sumiwi menegaskan bahwa kesehatan jiwa merupakan salah satu isu utama dalam pembangunan nasional.
“Dari sekitar 3 juta orang dengan depresi, baru 12,7 persen yang mendapatkan pengobatan," ujarnya kepada wartawan, Jumat (10/10).
Artinya, kata Endang, 9 dari 10 orang dengan depresi belum terjangkau layanan kesehatan.
"Beban tertinggi justru berada pada kelompok anak muda usia 15 hingga 24 tahun,” imbuhnya.
Padahal, mengutip data Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), gangguan jiwa merupakan penyebab kedua terbesar hilangnya tahun hidup sehat akibat disabilitas di Indonesia.
Sementara itu, data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 mencatat prevalensi depresi pada penduduk berusia di atas 15 tahun mencapai 1,4 persen atau sekitar 2,5 juta hingga 3 juta orang.
Selain depresi, Endang mengatakan bahwa perhatian juga perlu diberikan kepada individu neurodivergent, termasuk individu dengan ADHD dan disleksia.
ADHD merupakan gangguan perkembangan saraf yang memengaruhi fokus dan kontrol diri, sedangkan disleksia merupakan gangguan belajar spesifik yang memengaruhi kemampuan membaca dan menulis.
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