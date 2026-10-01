1,5 Persen Warga Jakarta Alami Depresi, DPRD Desak Layanan Konseling Masuk Kelurahan

Ilustrasi: seseorang yang terlihat depresi. (Magnific/magnific)

JawaPos.com - Angka gangguan kesehatan mental di Jakarta mencapai tingkat yang mengkhawatirkan setelah data Kementerian Kesehatan RI mencatat 1,5 persen penduduk usia 15 tahun ke atas di ibu kota mengalami depresi pada 2025. Jumlah ini melampaui rata-rata nasional yakni 1,4 persen.

Anggota DPRD DKI Jakarta sekaligus Penasihat Fraksi PSI, August Hamonangan, mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk memperkuat layanan darurat serta memperluas akses konseling hingga tingkat kelurahan dan sekolah.

Kondisi kesehatan jiwa masyarakat yang kian rentan dinilai membutuhkan perhatian serta intervensi langsung dari pemerintah daerah secara berkelanjutan.

"Kesehatan mental telah menjadi isu yang mengkhawatirkan di Jakarta. Pemprov DKI tidak boleh luput dari masalah ini dan harus menghadapinya secara serius," ujar August, Kamis (1/10).