Kamu Ingin Berpikir Lebih Jernih Saat Sedang Merasa Depresi? Lakukan 7 Cara Ini Menurut Psikologi

seseorang yang berpikir jernih saat depresi./Magnific/tirachardz
JawaPos.com - Ketika sedang merasa depresi, berpikir jernih bukanlah hal yang mudah.
Pikiran terasa penuh, tetapi di saat yang sama sulit berkonsentrasi. Hal-hal kecil bisa terasa sangat berat. Masa lalu terus dipikirkan, masa depan terlihat menakutkan, sementara keadaan saat ini terasa seperti tidak memberikan banyak pilihan.
Dalam kondisi seperti itu, seseorang mungkin sering berkata kepada dirinya sendiri, “Kenapa aku tidak bisa berpikir dengan normal?” atau “Kenapa aku sulit mengambil keputusan?”
Padahal, kesulitan berkonsentrasi, merasa tidak berharga, kehilangan energi, dan mengalami pola pikir negatif dapat muncul sebagai bagian dari depresi. Jadi, bukan berarti seseorang kurang kuat atau kurang berusaha.
Yang perlu dilakukan bukan memaksa diri untuk langsung berpikir positif. Tujuannya lebih sederhana: membantu pikiran menjadi sedikit lebih tenang sehingga kita bisa melihat situasi dengan lebih jernih.
Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (27/9), terdapat tujuh cara yang dapat membantu.
1. Jangan langsung mempercayai semua pikiran negatif yang muncul
Salah satu hal yang membuat kondisi emosional semakin berat adalah ketika setiap pikiran yang muncul dianggap sebagai fakta.
Misalnya:
“Aku gagal sekali, berarti aku memang tidak mampu.”
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