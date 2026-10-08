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Dimas Choirul
Kamis, 8 Oktober 2026 | 23.03 WIB

Kasus Kebutaan akibat Katarak Capai 650 Ribu pada 2025, Akses Penanganan Diperluas

101 pasien mendapatkan operasi katarak gratis sekaligus dalam rangka memperingati World Sight Day 2026 di JEC Kedoya, Jakarta Barat, Kamis (8/10)/(Istimewa) - Image

101 pasien mendapatkan operasi katarak gratis sekaligus dalam rangka memperingati World Sight Day 2026 di JEC Kedoya, Jakarta Barat, Kamis (8/10)/(Istimewa)

JawaPos.com – Kasus kebutaan akibat katarak di Indonesia masih cukup memprihatinkan. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat ada sekitar 600-650 ribu kasus kebutaan akibat katarak sepanjang 2025. 

Selain itu, katarak juga menjadi penyebab utama kebutaan pada penduduk usia di atas 50 tahun, dengan proporsi 81,2 persen.

Secara global, World Health Organization (WHO) memperkirakan katarak memengaruhi lebih dari 94 juta orang, sementara hampir separuh orang dengan kebutaan terkait katarak masih membutuhkan akses operasi.

Di Indonesia, kebutuhan terhadap layanan kesehatan mata juga meningkat seiring bertambahnya populasi lanjut usia, yang mencapai 11,97 persen pada 2025.

Di tengah tingginya kebutuhan penanganan katarak tersebut, sebuah program hadir untuk memberikan pelayanan kepada 101 pasien untuk mendapatkan operasi katarak gratis sekaligus dalam rangka memperingati World Sight Day 2026. 

Program tersebut digelar secara bertahap hingga Desember 2026 di 16 lokasi yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia.

Program ini diinisiasi oleh Gerakan Matahati bersama JEC Eye Hospitals and Clinics, Lions Eye Bank Jakarta (LEBJ), dan Lions Club Indonesia yang memulai rangkaian operasi katarak melalui seremoni kick-off di RS Mata JEC @ Kedoya, Kamis (8/10).

Gerakan Matahati merupakan gerakan kemanusiaan di bidang sosial kesehatan mata yang diprakarsai Pandji Wisaksana dan diresmikan pada 2008.

Sejak awal, Matahati menghimpun dukungan mitra, donatur, dan tenaga medis untuk membantu masyarakat yang membutuhkan mendapatkan akses penanganan gangguan penglihatan.

Program ini dilaksanakan sebagai satu rangkaian nasional di jaringan JEC Eye Hospitals and Clinics.

Editor: Bayu Putra
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